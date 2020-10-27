مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

المواطن - واس

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أمس الاثنين, تداولاتها على انخفاض.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 650.19 نقطة، أو 2.29 بالمئة، إلى 27685.38 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 64.42 نقطة، أو 1.86 بالمئة ليغلق عند 3400.97 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضاً عند الإغلاق بواقع 189.34 نقطة، أو 1.64 بالمئة، إلى 11358.94 نقطة.

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