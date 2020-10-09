مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

المواطن - واس

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 122.05 نقطة، أو 0.43 بالمئة، إلى 28425.51 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 27.38 نقطة، أو 0.80 بالمئة ليغلق عند 3446.83 نقطة.

أما بقية مؤشرات الأسهم الأميركية فسجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الاغلاق بواقع 56.38 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 11420.98 نقطة.

شارك الخبر