ماذا دار بين الجابر وابن زنان بعد خسارة النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لـ النصر على تحليل سامي الجابر نجم الهلال السابق لأداء العالمي عقب الخسارة من فريق بيرسبوليس الإيراني في دور الـ4 من دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح.

تعليق سامي الجابر

وكان سامي الجابر قال عبر حسابه في “تويتر”: “أجرى بيرسبوليس والنصر 4 تغييرات، ثم شاهدنا مباراة فنيًّا لا تليق بنصف نهائي أكبر قارات العالم، النسخة الأسهل كان من الممكن أن تكون بحضور فني قوي، مع غياب الذهاب والإياب، كيف يُكمل حامل اللقب مشواره بغياب صفه الأساسي، ومن وصل لقبل النهائي خارت قواه بسبب 4 تغييرات”.

كيف رد متحدث النصر السابق على الجابر ؟

ورد ابن زنان على تغريدة سامي الجابر قائلًا: “انسحاب ناديك لا علاقة له بالعالمي، 7 مباريات في 21 يومًا، وضغط بدني وذهني وبخروج المغلوب، بدون فرصة التعويض كالذهاب والإياب، دليل أنها أقوى نسخة، ناديك خسر بـ 4 أهداف من السد ووصل النهائي، الحديث على الورق سهل كالكثير من اللاعبين الذين مروا على الدوري السعودي وكانوا على الورق”.

وانتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، حيث نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الثانية والأربعين عبر ضربة رأسية لفريق بيرسبوليس.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي من المباراة، لم تتغير النتيجة رغم إهدار حمدالله كرة في العارضة، وقيامه بتسديد كرة خطيرة علت العارضة قليلًا حتى انتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، ولم تتغير النتيجة فيهما ليذهبا إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق بيرسبوليس لمصلحته.

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