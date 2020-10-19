ماذا طلب فهد المولد من جماهير الاتحاد بعد الخسارة ؟

المواطن - محمد سمعه

وجّه اللاعب فهد المولد لاعب الفريق الكروي الأول بـ نادي الاتحاد رسالة إلى جماهير النادي، وذلك بعد الخسارة أمس الأحد من فريق الاتفاق بثنائية لهدف في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة فهد المولد

وكتب المولد عبر Story حسابه في Snap Chat رسالة لـ جماهير الاتحاد قائلًا: ” “السلام عليكم أول شيء الله يعطيكم العافية جميعًا، ونعتذر لكم على مباراة أمس كلنا مقصرون والخسارة يتحملها الجميع، بس أتمنى من الجميع الوقوف مع الإدارة واللاعبين لازم نتحمل جميع المراحل التي يمر فيها الفريق؛ لأن الفريق يملك عناصر مميزة العناصر تحتاج الدعم، ونوعدكم بتقديم الأفضل في الجاي، واللي ينتقد أتمنى منهم تحفز الفريق وبإذن الله قادرون على تخطى الصعاب لسه إحنا في بداية موسم إن شاء الله الخسارة المبكرة تكون درسًا للقادم والله يكتب اللي في خير”.

موعد المباراة القادمة لـ الاتحاد

يذكر أن نادي الاتحاد سيواجه فريق الفتح يوم السبت المقبل بالجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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