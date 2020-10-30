ماسك الزبادي والعسل والبيض للشعر

مشاكل الشعر عند الفتيات لا تنتهي فتقوم الفتيات بعمل ماسك الزبادي والعسل والبيض للشعر لأنه مغذي للشعر ويمنح الشعر لمعان وحيوية وسنتعرف على فوائد الماسك وطريقة استخدامه.

فوائد الزبادي للشعر

القضاء على القشرة: يساعد الزبادي على التخلص من البكتيريا والفطريات التي تسبب وجود القشرة في الرأس وذلك بوضع ملعقة من عصير الليمون مع الزبادي وتدليك فروة الرأس بها أو بوضع ملعقة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وتدليك فروة الرأس ثم غسل الشعر بالماء، فهذه الطرق تساعد على التخلص من الحكة والقشرة.

لمعان الشعر وحيويته: يتميز الزبادي لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب 1، ب 2، ب 6، ب 12 وكذلك حمض اللبنيك الذي يقوي من صحة الشعر ولمعانه.

فوائد ماسك الزبادي والعسل والبيض للشعر

تعتبر هذه المكونات الطبيعية صحية للحصول على شعر ناعم وحيوي وذلك لاحتواء المكونات على عناصر طبيعية وفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على علاج الكثير من مشاكل الشعر القشرة، الحكة، التقصف، الخشونة، والأضرار التي تحدث للشعر بسبب الصبغة، السيشوار، وغيرها.

فوائد الزبادي والعسل والبيض للشعر

الزبادي والبيض والعسل مكونات طبيعية ذات فائدة صحية للشعر تساعد في حل مشاكل الشعر ومن أهم فوائد هذه المكونات:

التخلص من القشرة والحكة لوجود مضادات طبيعية ضد البكتيريا والفطريات.

ترطيب الشعر ومعالجته من الجفاف.

الحد من تساقط الشعر.

يزيد من نمو الشعر وزيادة كثافته وطوله

يقلل من إفراز الزيوت الدهنية في فروة الرأس.

يحمي الشعر المصبوغ ويحافظ على الصبغة.

يمنع بهتان الشعر ويعيد اليه حيويته.

سنتحدث من خلال موقع المواطن عن ماسك الزبادي والعسل والبيض للشعر وذلك بعد أن تحدثنا عن أهمية وفوائد هذه المكونات مع بعضها.

ماسك الزبادي والعسل والبيض للشعر

المكونات

كوب من الزبادي. 2 صفار بيضتين. 2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال

أولاً يتم غسل الشعر وتدليك فروة الرأس لفتح المسام وإزالة الأتربة أو الشوائب الموجودة.

في إناء نضع الزبادي وصفار البيض ونقلب جيدًا، ثم نضيف زيت الزيتون والعسل ونقلب المكونات مع بعضها ويتكون عجينة متماسكة.

نضع الماسك على الشعر وتدليك فروة الرأس به.

نضع كيس بلاستيكي على الراس بتغطيته.

نترك الماسك على الشعر ما لا يقل عن ساعة.

غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو ثم تسريحه.

الزبادي والعسل والبيض مع المايونيز للشعر

المكونات

ملعقة كبيرة من المايونيز. ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من صفار بيضة واحدة. نصف كوب زبادي.

طريقة التحضير والاستعمال

في إناء نضع المكونات كلها مع بعضها ونقلب جيدا حتى يصبح ذات قوام متماسك.

نضع الخليط المتكون على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين.

غسل الشعر بالماء الدافئ وتجفيفه بمنشفة طرية وناعمة.

الانتظام على هذه الوصفة لمدة شهر، وتستخدم مرتين في الأسبوع، للحصول على شعر ناعم وطويل وحيوي، وقوي.

ماسك الزبادي والبيض وصودا الخبز للشعر

المكونات

2 كوب صغير من الزبادي. ملعقة كبيرة من صودا الخبز. بيضة واحدة.

طريقة التحضير والاستعمال

في إناء نضع المكونات كلها مع بعضهم البعض.

نترك الخليط عدة دقائق حتى تتكون رغوة على وجه الخليط.

نبلل الشعر بالماء قبل وضع الماسك على الشعر.

نضع الخليط على فروة الرأس مع تدليكه جيدا ونتركه على الشعر لمدة ساعة أو أكثر.

غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

تكرار الوصفة مرة فى الأسبوع والانتظام عليها لفترة طويلة للحصول على شعر ناعم وصحي وطويل.

ماسك الزبادي والبيض والليمون

يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يغذي الشعر ويزيد من حيويته.

المكونات

نصف كوب زبادي كبير. بيضة واحدة. نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال

اولاً يتم غسل الشعر بالماء والشامبو لإزالة الأتربة والاوساخ.

في إناء نضع الزبادي والبيضة ونقلبهم مع بعض.

نضيف الليمون على الخليط المتكون ونقلب مرة أخري.

نضع الخليط على الشعر وتدليك فروة الرأس وحتى الأطراف وتركه لمدة لا تقل عن 45 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء.

وصفة الزبادي والعسل للشعر

يساعد الزبادي والعسل في التقليل من إفراز الزيوت الدهنية في الرأس، ومنع جفاف الشعر.

المكونات

3 ملعقة كبيرة من الزبادي. نصف ملعقة كبيرة من العسل. نصف ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير والاستعمال

يتم خلط المكونات مع بعضها في إناء حتى تتكون عجينة ذات قوام متماسك.

نضع المكونات على الشعر وتدليك فروة الرأس من الجذور وحتى الأطراف.

نترك الماسك على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر.

وصفة الزبادي والبيض للشعر

يتميز البيض لاحتوائه على البروتينات اللازمة لنمو الشعر وتغذية بصيلات الشعر وتحفيز نموها، وزيادة طول الشعر.

المكونات

نصف كوب من الزبادي. بيضة واحدة.

طريقة التحضير والاستعمال

في إناء نضع البيضة ونخفقها جيدا.

نضع الزبادي على البيض وتقليب الخليط مع بعضه حتى تتكون عجينة ذات قوام.

نضع العجينة على الشعر وتدليك فروة الرأس ونتركه على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو المناسب لنوع الشعر، والانتظام على الوصفة لمدة لا تقل عن شهر ويتم استخدامها مرتين في الاسبوع.

وصفة الزبادي مع الليمون لزيادة طول الشعر

يعمل الليمون على موازنة الاس الهيدروجيني في الرأس، ويزيد من طول الشعر ولمعانه.

المكونات

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. كوب زبادي. 2 كوب ماء. 2 ملعقة صغير من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال

اولا غسل الشعر بالماء والشامبو لإزالة الأتربة.

في إناء نضع الزيت مع الزبادي.

في إناء آخر نضع الماء مع عصير الليمون.

نضع الزبادي مع الزيت على الشعر وتدليك فروة الرأس.

نترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

يتم غسل الشعر بالماء الدافئ، ثم غسله بالماء والليمون.

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