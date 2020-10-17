ماغي بو غصن تحذر :” ما بقا حدا يستهتر بكورونا”

المواطن - سارة المصباح - الرياض

حذرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي، من التهاون في التعامل مع وباء كورونا والاستهتار في تطبيق الإجراءات الوقائية من أجل تجنب خطر الإصابة به.

#كورونا صار بيناتنا. بعائلاتنا….خطف ناس واصاب ناس….ما حدا بقا يستهتر…عدم الوقاية وحماية النفس والغير جريمة…لطفك يا رب 🙏 — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) October 16, 2020

الاستهتار بوباء كورونا

وكتبت “بو غصن” على صفحتها الشخصية بموقع تويتر ” كورونا صار بيناتنا، بعائلاتنا….خطف ناس وأصاب ناس….ما حدا بقا يستهتر…عدم الوقاية وحماية النفس والغير جريمة…لطفك يا رب”.

وحظيت هذه التغريدة بتفاعل كبير خاصة مع تزايد عدد إصابات كورونا في لبنان خلال الأيام الأخيرة.

ومنذ مطلع أكتوبر صعد مؤشر حالات كورونا في لبنان بشكل كبير حيث وصل عدد المصابين إلى ٦٠٬١١٣ حالة بعد تسجيل ١٬٣٦٨ إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما وصل عدد الوفيات إلى ٥٠٩.

عملية ماغي بو غصن

وكانت الممثلة اللبنانية الشهيرة، قد أجرت عملية جراحية خطيرة لاستئصال ورم خبيث في الرأس، وكشفت تفاصيل العملية والظروف الصعبة التي مرت بها، خلال مشاركتها في إحدى البرامج التليفزيونية على فضائية MBC.

وحسبما ذكرت بو غصن فإنّها اكتشفت إصابتها بالورم، بعد شعورها بصداع في الرأس وبالرغم من محاولة تهدئة الألم عن طريق المسكنات، إلّا أن الأمر لم يُفلح فقررت على الفور زيارة الطبيب الذي شخّص إصابتها بورم برأسها، وعلى إثره قررت إجراء عملية جراحية لإزالته بعدما فشلت الأدوية في القضاء عليه، وبالفعل تم استئصال الورم بنجاح دون حدوث آية مضاعفات، لكنّ الفنانة اللبنانية لا زالت تخضع لفترة علاج حتى تتعافى تمامًا.

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