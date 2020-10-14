ماكرون يعلن حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فرض حظر التجول ليلًا في عدد من المدن الفرنسية الكبرى وعلى رأسها باريس ومرسيليا وتولوز.

وقال مساء الأربعاء: إنّ بلاده ستفرض حظر تجول ليلي بدءًا من السبت (بين التاسعة مساء والسادسة صباحًا) في عدد من المدن الكبرى وبينها باريس، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية.

وقال في حوار متلفز: إنّ “حظر التجول سيستمر لأربعة أسابيع، وسنذهب إلى البرلمان لتمديده حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر. ستة أسابيع هي الفترة التي تبدو لنا مجدية”.

وأقرّت الحكومة الفرنسية بمرسوم الأربعاء حال الطوارئ الصحية التي تشكّل إطارًا قانونيًّا لبعض القيود التي ستفرض بدءًا من منتصف ليل 17 تشرين الأول/ أكتوبر، وستشمل كامل التراب الوطني في ظل استفحال أزمة وباء كوفيد-19.

وذكر محضر مجلس الوزراء أنّ اشتداد الأزمة “يبرر إعلان حال الطوارئ الصحية من أجل التمكن من اتخاذ الإجراءات التي تناسب بدقة المخاطر الصحية وتلائم ظروف الزمان والمكان”.

وسبق للسلطات الفرنسية أن رفعت حال الطوارئ الصحية في 10 تموز/ يوليو.

وسجلت فرنسا أكثر من 32 ألف وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة.

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