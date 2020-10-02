ماهي اضرار حبوب champix

توصف حبوب champix لعلاج عادة التدخين لدى مدمني التدخين ولكن قد يتساءل بعض المرضى عن ماهي اضرار حبوب champix على المريض وما هي أهم الآثار الجانبية المتعلقة بهذا الدواء.

حبوب champix

تستعمل حبوب champix في حالات المرضى المدمنين للتدخين ويريدون الإقلاع عنه وهو معروف الأسواق بهذا الاسم إلا أن الاسم العلمي له هو فارينيكلين ويساعد هذا الدواء على تحفيز المستقبلات الدماغية التي تتواجد في الدماغ وهذه المستقبلات الدماغية هي المسئولة عن التحكم في إدمان النيكوتين الذي يتواجد في بعض المواد مثل السجائر أو بعض المواد المخدرة التي تحتوي على النيكوتين بنسبة عالية.

ودور هذا الدواء التأثير على هذه المستقبلات الدماغية حتى يقلع الشخص عن التدخين فهو يعتبر أحد الأدوية الفعالة التي يمكن أن تساهم في التخلص من عادة التدخين لدى الكثير من مدمني التدخين بأنواعه.

ولكن قد تنشأ بعض الأضرار من فرط تناول هذا العقار أو إذا تم تناوله بصورة خاطئة ودون استشارة الطبيب والتي يمكن أن تكون في بعض الأحيان نتيجة لظهور مضاعفات الآثار الجانبية للدواء.

وعلى ذلك سنوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن ماهي اضرار حبوب champix بالإضافة إلى أهم المعلومات عن هذه الحبوب وللتعرف على كل هذه الأمور عليك متابعة السطور القادمة.

ماهي اضرار حبوب champix

بالرغم من الفوائد الهامة التي تحظى بها حبوب champix إلا أن هناك بعض الأضرار التي يمكن ان تنشأ عنها نتيجة الاستعمال المفرط لها ومن أهمها ما يلي:

يمكن ان يظهر على المريض أعراض انسحابية لمادة النيكوتين ولذلك يجب على أهل المريض مراعاة الحالة الصحية المتعلقة بالمريض.

تغير الحالة المزاجية إلى الأسوأ لدى المريض والتي يجب على أهل المريض مراعاتها وعلاجها.

يمكن ان يصابالمريض بصداع في الرأس وهذا الصداع يمكن ان يستمر لفترة طويلة مما يؤثر على الأعصاب.

الإصابة بألم في المعدة أو الشعور بالقيء المتكرر.

يمكن أن ينشأ لدى المريض اضطرابات في النوم أو الشعور بعدم اتزان وقلة في التركيز.

الأعراض الجانبية لدواء champix

يمكن أن تنشأ بعض الآثار الجانبية المتعلقة بعقار champix ومنها ما يلي:

الشعور بقشعريرة في الجسم لدى المريض.

الشعور بتشنجات عند بعض المرضى.

الإصابة بدوخة أو دوار.

عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي وبسيط.

يمكنك أن توجد لدى المريض ميول انتحارية أو هلاوس بصرية في بعض الحالات.

الشعور بالاكتئاب وتغير في الحالة المزاجية بشكل كبير.

زيادة الشعور بالإرهاق والصداع المتكرر.

الشعور بجفاف في الفم.

يمكن أن يشعر الفرد برغبة كبيرة في تناول الطعام وانفتاح الشهية بشكل كبير.

الشعور بانتفاخ وإمساك أو اضطرابات في الهضم.

الرغبة في القيء المتكرر والشعور بغثيان.

محاذير استعمال حبوب champix

هناك بعض المحاذير من استعمال حبوب champix المتعلقة ببعض الأشخاص الذين يتعين عليهم الابتعاد عن تناول هذا الدواء ومن أهم هذه المحاذير ما يلي:

يمنع استعمال حبوب champix إن كنت تقود السيارة باستمرار.

يجب استشارة الطبيب عند تناول هذا الدواء بالنسبة لكبار السن.

لا يفضل تناول هذا الدواء إلى من يعانونمن اضطرابات نفسية ويتخذون علاج لها لأنه يمكن أن يتعارض مع العلاجات النفسية.

لا يجب تناول هذا الدواء إن كنت ستتعرض لتخدير لأنه يمكن أن يسبب بعض المضاعفات.

يمنع تناول هذا الدواء بالنسبة لمرضى القلب ومرضى الأوعية الدموية فيمكن أن يشكل خطر على حياة المريض.

استشر الطبيب أولاً إن كان المريض أقل من سن الثامنة عشر.

يمنع تناوله بالنسبة للسيدات المرضعات فقد ينتقل إلى الطفل الرضيع.

يمنع تناول هذا الدواء للحوامل فقد يؤثر على صحة الجنين.

طريقة استخدام حبوب champix

يجب تناول دواء champix وفق جرعة معينة يتم وصفها بواسطة الطبيب إلا ان الجرعة المعتادة من الدواء يتم استعمالها كالتالي:

عند بداية الاستخدام من الأفضل أن يتم تناول حبة واحدة بشكل يومي ولمدة ثلاث أيام متتالية.

ثم ترتفع الجرعة من هذا الدواء إلى أن تصل حبتين في اليوم.

إذا كنت تستعمل هذا الدواء للمرة الأولى فيجب تناوله إلى حوالي ثلاث شهور.

إن كانت نتائج الدواء إيجابية بالنسبة للمريض يتعين تكرار هذا الدواء مرة أخرى لثلاث شهور متتالية.

يجب عليك ان تقوم بتناول الدواء قبل التوقف عن التدخين بحوالي أسبوع حتى يكون الدواء أكثر تأثيرًا على المريض.

ابتعد عن إيقاف العلاج دون أن ترجع للطبيب حتى لا يحدث لك أي أثر جانبي خطير.

إن كنت قد نسيت أحد الجرعات يجب أن تتناولها إلا إذا كان موعد التي تليها قد اقترب فحينها يمكنك تفويت الجرعة وتناول الجرعة كالمعتاد.

التفاعلات الدوائية لعقار champix

يمكن أن تتفاعل حبوب champix مع بعض الأدوية الأخرى مثل:

يمكن أن يتفاعل الدواء مع بعض الأدوية المضادة للفيروسات ومنها عقار اباكافير ودواء دولوتيغرافير.

يمكن ان يتفاعل الدواء مع المواد الكحولية مما يؤثر على جسم الإنسان بشكل كبير.

قد يتفاعل هذا الدواء مع بعض الأدوية التي تعالج الاضطرابات النفسية والعقلية أو أدوية علاج الاكتئاب وما يشابهها.

طريقة حفظ دواء champix

إذا كنت تريد الاستفادة من المادة الفعالة للدواء في التخلص من عادة التدخين يجب عليك أن تحفظ الدواء بالطريقة السليمة لتخزين الدواء وهي كالتالي:

احرص على حفظ الدواء في درجة حرارة لا تتعدى 30 درجة مئوية.

أحفظ الدواء بعيدًا عن الحرارة المباشرة لأشعة الشمس الضارة.

يجب حفظ الدواء بعيدًا عن الرطوبة.

يجب إبعاد هذا الدواء عن يد الأطفال فقد يتسبب في أذى للطفل.

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