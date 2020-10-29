ما هو اكبر محيط

العالم ملئ بالبحار والمحيطات والأنهار، وكل نوع مختلف فى المساحة، ولكن ما هو اكبر محيط فى العالم من حيث المساحة وما هو الفرق بين البحر والمحيط.

المحيطات

هو مسطح مائي على سطح الأرض في حدود الغلاف الجوي وتشكل المحيطات نسبة 71% من المساحة الكلية.

يوجد فى العالم خمس محيطات وهم: المحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والمحيط المتجمد الجنوبي، والمحيط المتجمد الشمالي، هذه الخمس محيطه وتختلف جميعها من حيث الخصائص والمساحة ولكن وجه التشابه بينهما أن كل هذه المحيطات ذات مياه مالحة.

تتميز المحيطات بانه يوجد بها أعداد كبيرة من الأنواع البحرية المختلفة حيث يتواجد بها حوالي 230000 نوع بحري.

الفرق بين البحار والمحيطات

تتميز المحيطات بأن مساحتها كبيرة تفصل ما بين القارات عن بعضها مثل المحيط الهادي الذي يفصل قارة أوروبا عن أمريكا الشمالية والجنوبية.

قاع المحيط يتواجد فيه عدد من الصخور البركانية البازلتية المتكونة.

البحار هي عبارة عن قسم ضيق من الماء ودائما ما تكون في مستوى سطح الأرض وتكون قريبه من وجود البشر كما أن من الممكن أن يتكون بحر صغير داخل البحر كبير اسراء البحر الأبيض المتوسط حيث يوجد بداخله البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني، والبحر صقلية.

في البحر يتواجد الصخور الجرانيتية المتكونة.

ما هو اكبر محيط في العالم

المحيط الهادي هو أكبر المحيطات الموجودة في العالم وتبلغ مساحته 155.557.000 كيلومتر مربع، حيث أنه يغطي مساحة مقدارها 28% وهي تقريبا تساوي مساحة اليابسة كلها، ويبلغ عمق المحيط 4028 متر، وهو يغطي ثلث مساحة الكرة الأرضية كلها، كما ذُكر فى كتاب حقائق العالم.

يتواجد في المحيط الهادي صخور منذ حوالي 200 مليون سنة كما ذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

موقع المحيط الهادئ

من الشرق يقع بين أمريكا الشمالية والجنوبية، من الغرب يقع بين قارة آسيا وقارة أستراليا.

من الشمال في بحر بيرنغ يلتقي المحيط الهادئ مع المحيط المتجمد الشمالي.

من الجنوب في ممر دريك في أمريكا الجنوبية وغراهام لاند في أنتاركتيكا يلتقي المحيط الهادئ مع المحيط الأطلسي

يمتد المحيط الهادئ من شواطئ القارة القطبية الجنوبية حتى مضيق بيرينغ في خط عرض 135 درجة ويبعد 15.500 كيلو متر.

في خط عرض 5 درجات من جهة الشمال بين سواحل كولومبيا الموجودة في أمريكا الجنوبية وشبه جزيرة المالية الموجودة في آسيا حيث يصل أطول خط فيه 19300 كيلو متر.

ترتيب المحيطات في العالم حسب المساحة

يوجد في العالم خمس محيطات وترتيبها كالآتي:

المحيط الهادئ والذي تبلغ مساحته 557.000 كيلو متر مربع.

المحيط الأطلسي مساحة 133.000 كيلو متر مربع.

المحيط الهندي ومساحته 560.000 كيلو متر مربع.

المحيط المتجمد الجنوبي ومساحته 960.000 كيلو متر مربع.

المحيط المتجمد الشمالي مساحة 558.000 كيلو متر مربع.

مناخ المحيط الهادئ

مناخ المحيط الهادئ مرتبط بميل محور الأرض نحو الشمس وحركة دوران الأرض والتي تعرف قوة كوريوليس.

تؤثر مياه المحيط على اتجاه الرياح والضغط فمن ناحية الشرق والجنوب تكون الرياح التجارية والغربية موجودة، ويحدث اختلاف في المناخ نتيجة للظروف الجوية الموجودة على نفس خطوط العرض، يحدث الاختلاف في موسم الشتاء من أول الساحل الشرقي لروسيا وحتى كولومبيا في بريطانيا.

تسمية المحيط الهادئ

بداية تسمية المحيط الهادئ منذ أن اكتشف الملاح فرديناند ماجلان البرتغالي، عندما كان يحاول اكتشاف طريق للوصول إلى أمريكا الجنوبية عندما كان يقوم برحلة في المحيط الأطلسي، وبدأ اكتشافه لمضيق والذي سمي باسمه مضيق ماجلان ولكن بعد ذلك وجد أن الأسطول البحري وصل إلى محيط كبير ومياهها نقية على عكس المياه الموجودة في البحار والمحيطات التي قد رآها سابقا، وأطلق عليه باسيفيكو، وهي كلمة أسبانية بمعني السلام، وفيما بعد تطور الاسم وأصبح باسيفيك ويعني الهادئ ومن يومها أصبح أسمه المحيط الهادئ.

معلومات عامه عن المحيط الهادئ

اكتشافه تم اكتشافه على يد البرتغالي فرناندو ماجلان في القرن السادس عشر الميلادي.

عمق المحيط تعتبر أعمق نقطة في المحيط هي خندق ماريانا والتي يصل عمقها الى 10911 متر تحت سطح الماء.

الصخور الموجودة في المحيط هي صخور بازلتية يرجع تاريخها منذ 200 مليون سنة.

مناخ المحيط الهادئ يتأثر بميل وحركة دوران الأرض حول الشمس.

يرتبط المحيط الهادي مع قارة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واسيا واستراليا.

الدول التي تطل على المحيط الهادئ كوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، المكسيك، بنما، أستراليا، سلفادور، اندونيسيا.

تختلف درجة الملوحة في المحيط الهادئ وذلك اعتمادا على مدى البعد او القرب من خط الاستواء.

حدود المحيط الهادئ مشترك مع 54 دولة نظرا لأنها مساحته كبيره، فهو أكبر محيط في العالم.

يمتد المحيط الهادي من القطب الشمالي وحتى القطب الجنوبي.

تعرفنا من خلال موقع المواطن عن ما هو اكبر محيط في العالم وهو المحيط الهادي و سنتحدث عن أصغر محيط في العالم.

أصغر محيط في العالم

المحيط المتجمد الشمالي من أصغر المحيطات في العالم حيث أن مساحته لا تزيد عن 5 مليون ميل مربع.

يقع المحيط في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويحيط به بلاد مثل أمريكا الشمالية، النمسا، وغرينلاند، وآسيا وأوروبا، والنرويج حيث يوجد على شواطئ النرويج العديد الموانئ الموجودة على ساحل المحيط بدلا من الجزر.

يصل عمق المحيط المتجمد الشمالي الى 3400 قدم.

يتصل المحيط المتجمد الشمالي بكلا من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي حيث يتصل بالمحيط الهادئ من خلال مضيق بيرنغ وبالمحيط الأطلسي من خلال بحر لابرادور وجرينلاند.

ينقسم المحيط المتجمد الشمالي الى حوضين هما حوض أوراسيا وحوض أمير آسيا.

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