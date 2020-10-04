ما هو علم الوبائيات

علم الوبائيات أحد أهم العلوم التي ازداد البحث عنها وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا إذن ما هو علم الوبائيات وما هي أهدافه ومدى أهمية هذا العلم في حياتنا.

ما هو علم الوبائيات

علم الوبائيات هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة جميع الأوبئة وكذلك يبحث في العلاجات الخاصة بهذه الأوبئة.

يعتبر علم الوبائيات أحد العلوم الأساسية التي تهتم بالصحة العامة للإنسان.

يعتبر علم الوبائيات أحد العلوم الهامة التي تقوم نظرياته وفرضياته على بعض المجالات العلمية مثل الفيزياء وكذلك علم الأحياء والعلوم السلوكية فهي تساعد هذا العلم في تفسير السلوكيات المرتبطة بالصحة.

يعتبر علم الوبائيات هو ذلك الأساس للطب الوقائي فهو ذلك العلم الذي يقوم على دراسة المرض وكذلك صفات المرض التي ظهرت على مجموعة من الأشخاص في مجتمع معين.

وقد تم الاستعانة بهذا العلم منذ القرن 19 وذلك في حالة ظهور الأمراض المعدية مثل التيفوئيد.

أهمية علم الوبائيات

علم الوبائيات له أهمية كبيرة جدًا وتتسع تلك الأهمية لتشمل المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي وتتمثل أهمية هذا العلم في:

يقوم بتحديد الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المرض في المجتمع.

في حالة وجود عينة من المرضى نتيجة إصابتهم بمرض معين يقوم هذا العلم بتجميع جميع المعلومات المتعلقة بكل مصاب على حده وذلك لكي تتم عملية التشخيص بصورة دقيقة.

يعمل علم الوبائيات على توفير حياة صحية خالية من الأمراض وبهذا فهو يهتم بالجانب الصحي وكذلك الجانب الاقتصادي فنلاحظ في حالة تفشي الأوبئة ينهار الاقتصاد الخاص بالدولة.

أهداف ووظائف علم الوبائيات

تتمثل أهداف علم الوبائيات فيما يلي:

ضمان مستوى صحة أفضل للمواطن ووقايته من الإصابة بالأمراض المختلفة.

التدقيق والتحقيق في حالة انتشار أي وباء وعلاجها على الفور.

إنشاء علاقات ما بين القطاعات الحكومية والقطاعات الصحية وذلك على مستوى العالم أجمع.

البحث دائمًا عن أفضل العلاجات الممكنة لكل الأمراض وذلك لضمان صحة أفضل للمواطنين.

إنشاء برامج لتعزيز وتقوية الصحة وذلك من أجل الوقاية من الأمراض المختلفة.

المجالات التي يتضمنها علم الوبائيات

يوجد كثير من المجالات التي يحتوي عليها علم الأوبئة عملت خلال موقع المواطن نوضح هذه المجالات وهي:

علم الأوبئة الاكلينيكي

يهتم هذا المجال وصف ذلك المسار الذي يهتم بدراسة مرض معين وذلك في مجتمع تحتوي على كثير من المرضى لهذا المرض فهو يقوم هذا العلم على التقييم والتشخيص لهذا المرض كما أنه يعمل على الوصول إلى العلاج المناسب.

علم الأوبئة التقييمي

يقوم هذا العلم على دراسة وتقييم الآثار التي تنتج عن التدخلات الوقائية لكثير من المخاطر في حالة الإصابة بمرض معين وذلك للأشخاص الذين يتعرضون لعوامل الخطر دائمًا أثناء عملهم.

علم الأوبئة الوصفي

هو أحد العلوم الهامة التي تهتم بوصف المرض وكذلك المجتمع الذي ظهر فيه والوقت الذي انتشر فيه مع وصف الصحة واتجاهاتها.

علم الأوبئة السببي

هو ذلك المجال الذي يهتم بدراسة البحث في كل العوامل النافعة والخطيرة ومدى تأثير هذه العوامل على الصحة مثل الملوثات التي تعرض لها الشخص وكذلك الحشرات الدقيقة المميتة وكذلك التغذية الغير سليمة في المقابل العادات السلوكية السليمة والصحية.

علم الأوبئة الخاص بالخدمات الصحية

هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة كافة الخدمات الصحية المختلفة وكذلك تحليلها تحليل شامل.

استخدامات علم الأوبئة

لعلم الأوبئة العديد من الاستخدامات ومنها:

فهم طبيعة المرض نفسه وكيف ينتقل بين الأشخاص.

يهتم علم بالصحة العامة للعاملين في كل الشركات وكذلك المصالح الحكومية.

له استخدامات في الممارسات العامة للصحة.

يعمل على دراسة الوباء وتحديد أضراره تحديدًا دقيقًا.

يستخدم في تحديد مدى الخطر او الضرر الذي يسببه الوباء.

يستخدم في معرفة أفضل العلاجات في حالة انتشار الوباء.

يقوم هذا العلم بعمل دراسة حول الوباء من كل النواحي مع أخذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشاره مرة أخرى في المستقبل.

أدوات علم الوبائيات

علم الوبائيات علم مثله مثل كل العلوم وله أدوات خاصة به وتقوم فكرة هذه الأدوات على جمع المعلومات وتقصي الحقائق وتتمثل في:

قياس معدل وقوع وانتشار المرض بشكل عام وتراكمي.

معرفة عدد مرات التعرض للمرض (التكرار) وقياسها

معرفة المعدلات المثبتة لقياس وقوع الأمراض والأوبئة.

مقاييس لتلك التواتر المرضية.

أنواع علم الوبائيات

يقوم علم الوبائيات على نوعين وهما:

النوع التحليلي ويقوم ذلك العلم على التحليل والاختبار لجميع الفروض الموضوعة واختيار أفضل هذه الفروض وذلك عن طريق تجربتها مع اختيار الأنسب والأفضل.

النوع الوصفي وهذا النوع يهتم بوصف المرض والمنطقة الجغرافية التي انتشر فيها وكذلك الفئة الأكثر تعرضًا للإصابة بهذا المرض وكذلك التوقيت فهو عامل هام.

العلوم التي يعتمد عليها علم الأوبئة في جمع بياناته

يعتمد علم الأوبئة على بعض العلوم في جمع البيانات وتتمثل هذه العلوم في:

العلوم الإحصائية.

العلوم الطبية والحيوية.

العلوم البيئية والمجتمعية.

ويقوم علم الوبائيات على جمع معلوماته من تلك العلوم وتحليلها لكي يصل إلى الاستنتاجات.

التكاليف المطلوبة لدراسة علم الوبائيات

بعد أن ذكرنا ما هو علم الوبائيات وتعرفنا على أهمية هذا العلم نوضح التكاليف التي يجب أن يوفرها الطالب من أجل دراسة ذلك العلم وكذلك يجب عليها أن يختار الدولة التي يرغب بدراسة العلم بها وقد خصصت كندا مصاريف لدراسة علم الوبائيات بها ما يقرب من 14272 دولار أمريكي وكذلك 53523 ريال سعودي وذلك مصاريف سنوية للسنة الواحدة.

أفضل الجامعات التي يستطيع الطالب دراسة علم الوبائيات بها:

Auburn University – USA.

University of Utah – USA.

University of Strathclyde – UK.

Monash University – Australia.

University Putra Malaysia – Malaysia.

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