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ما هي أول دولة تختبر اللقاح الروسي ضد كورونا؟
تعتزم تجربة اللقاح على 2000 شخص

ما هي أول دولة تختبر اللقاح الروسي ضد كورونا؟

2020/10/02
الساعة 10:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ما هي أول دولة تختبر اللقاح الروسي ضد كورونا؟
المواطن - متابعة
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1 تحذير الصحة العالمية:
2 الإصابات تتحرك نحو الصعود:

قالت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز: إن فنزويلا تلقت مجموعة من لقاحات سبوتنيك 5 الروسية لاختبارها في البلاد، وذلك حسبما ذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت رودريجيز، عبر التلفزيون الحكومي من مطار كاراكاس الدولي، حيث وصلت طائرة تحمل الشحنة، أن فنزويلا ستصبح أول دولة تختبر لقاح سبوتنيك 5 في نصف الكرة الغربي.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة كارلوس ألفارادو قوله: إن 2000 شخص سيتلقون اللقاح.

تحذير الصحة العالمية:

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

الإصابات تتحرك نحو الصعود:

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه إصابات فيروس كورونا في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

 

 


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