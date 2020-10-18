ما هي عاصمة اندونيسيا

لقد تساءل البعض في الفترة الأخيرة عن ما هي عاصمة اندونيسيا فكل بلد من بلاد العالم لها عاصمة، وهذه العاصمة تكون هي المركز والمقر الرئيس وشئون البلاد وكل ما يخص الدولة.

دولة اندونيسيا

تقع اندونيسيا في قارة آسيا وخاصة في جنوب شرق آسيا وتتميز بوجود العديد من المناظر الطبيعية والسياحية ذات موقع جغرافي ى مميز كما أنها بلد لها العديد من المميزات.

ما هي عاصمة اندونيسيا

تعتبر مدينة جاكرتا هي العاصمة الرئيسية إندونيسيا وهي من أفضل وأكبر المدن في إندونيسيا وبها مطار جاكرتا الدولي الذي يعتبر هو بوابة السفر من وإلى إندونيسيا.

تم تأسيس مدينة جاكرتا في القرن الرابع وقديما كان اسمها باتافيا ولكن تم تحديث الاسم إلى جاكرتا.

أين تقع عاصمة اندونيسيا

تقع في الجزء الشمالي الغربي من جزيرة جاوة، وهي من أكبر مدن إندونيسيا وتبلغ مساحتها 661 كيلو متر مربع.

ما معنى اسم جاكرتا

هو اسم يعني المزدهرة والمتقدمة التي لا تقهر التي ليس لها مثيل، والتي تقدم لكل زائر سياحي تجربة سياحية خاصة.

مميزات جاكرتا

تتميز جاكرتا أنها تقع في قلب دولة إندونيسيا، تعتبر هي أكبر مدينة مركزية للاقتصاد، الصناعة ومركز إداري، وميناء للتجارة.

تحتوي على العديد من مصانع الحديد المسلح، ومصانع الألومنيوم، النسيج، الصابون، السجائر، الورق، المارجرين، الكابلات اللاسلكية، الاسبستوس، وغيرها.

يوجد بها الكثير من التجمعات الحضرية المختلفة، لأنه يهاجر اليها الكثير من كل مكان وبلد مختلف.

جاكرتا تتميز بأن مناخها رطب حيث يكون بنسبة 75-85% رطب، وحرارته ما بين 25-30 درجة مئوية.

يوجد بها أفضل الفنادق التي تنال إعجاب كل من يزورها كما أنها تتميز بوجود الكثير من الأماكن الطبيعية والترفيهية وتتواجد بها أفضل الألعاب الكهربائية والمائية.

سكان مدينة جاكرتا

أكثر المدن ازدحامًا بالسكان، حيث في إحصائية عام 2016 كان عدد سكانها أكثر من عشرة مليون نسمة.

يوجد في جاكرتا الكثير من المغتربين من كل بلد حيث يوجد فيها حوالي 346.000 من باتاك، 155.000 ماليزي، 305.000 من مينانغ كابو، والكثير من الصين، وسومطرة.

حوالي 86% من سكان اندونيسيا يعتنقون الإسلام.

من خلال موقع المواطن تعرفنا على ما هي عاصمة إندونيسيا وسنذكر الآن المعالم السياحية فيها.

المعالم السياحية في جاكرتا

دنيا فنتازي جاكرتا: هي من أكبر الملاهي الترفيهية في جاكرتا تحتوي على أفضل الألعاب المائية والهوائية مثل التلفريك، العجلة الدوارة، السيارات، قطار الموت، والقوارب المائية.

حديقة الحيوان تامان جاكرتا: هي أكبر حديقة حيوان التي تحتوي على أكثر من 3600 نوع من الحيوانات المختلفة والنادرة كما أنها تحتوي على العديد من المناظر الطبيعية والكثير من الأشجار الخضراء والنباتات الجميلة، من أشهر ما يوجد في الحديقة بوسات بيرماتا، تنين كومودو.

انكول دريم لاند جاكرتا: هي عبارة عن ملاهي الألعاب الترفيهية وهي مناسبة لجميع الفئات، وتحتوي على أكبر أكواريوم في جنوب شرق آسيا، كما أنها واحدة من الأماكن السياحية التي يزورها السياح عند زيارتهم لاندونيسيا.

المتحف الوطني: تم تأسيسه عام 1868 ويوجد به العديد من التحف القديمة الموجودة من عصر ما قبل التاريخ وعددها حوالي 150.000 قطعة أثرية.

ساحة فتح الله: وهي موجودة في شمال جاكرتا، وقديما كانت مستوطنة هولندية ممتلئ بالكثير من المتاحف منذ الحقبة الهولندية، ويذهب اليها السياح وسكان جاكرتا للتجول والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والشراء من الباعة المتجولين.

أهم المولات في جاكرتا

تحتوي جاكرتا على عدد من المولات للتسوق وشراء الهدايا ومن هذه المولات:

مول مانجا دوا جاكرتا : يوجد هذا المول في شمال جاكارتا وهو يحتوي على العديد من المحلات التجارية التي تستعرض الملابس والالكترونيات والعطور والهدايا وغيرها.

: يوجد هذا المول في شمال جاكارتا وهو يحتوي على العديد من المحلات التجارية التي تستعرض الملابس والالكترونيات والعطور والهدايا وغيرها. مول جراند جاكارتا إندونيسيا : هو من أفضل المولات في جنوب شرق آسيا وهو موجود بجانب أفضل الفنادق السياحية وذات مساحة كبيرة، يحتوي على الماركات العالمية والمطاعم المشهورة وغيره.

: هو من أفضل المولات في جنوب شرق آسيا وهو موجود بجانب أفضل الفنادق السياحية وذات مساحة كبيرة، يحتوي على الماركات العالمية والمطاعم المشهورة وغيره. مول بلازا جاكرتا: يتميز هذا المول بأنه يوجد بجانب فندق جراند حياة جاكرتا ويوجد فيه العديد من الماركات العالمية أكثر من 50 ماركة مختلفة للأحذية والحقائب والملابس وغيرها من المنتجات الأخرى، ويتميز بأن خدمة العملاء 5 نجوم.

أبرز المعالم الموجودة في عاصمة أندونيسيا

مطار سوكارنو: هو من أكبر المطارات الموجودة في اندونيسيا والأكثر نشاطًا.

مسجد الاستقلال: ويعتبر من المساجد الكبيرة في جنوب شرق آسيا.

الالف جزيرة: عبارة عن مجموعة من الجزر مع بعضها البعض موجودة قريبة من مدينة جاكرتا.

منتزه عالم البحار: يوجد في مدينة أنشول وهو يحتوي على أكثر من 5000 نوع من الأحياء البحرية ويذهب إليه السياح ويتجولون فيها داخل الأنابيب الزجاجية تحت البحر.

موناس: هو نصب وطني تم بناؤه في عهد الرئيس سوكارنو وهو يدل على مدى تصميم الشعب على الحرية.

متحف الدمى: هذا المتحف نوع من أنواع الفنون الإندونيسية ويعرض به الكثير من الدمى التي يتم تصنيعها من القماش.

مدينة ألعاب عالم الخيال: وهي عبارة عن ملاهي كبيرة تشبه ملاهي العاب ديزني لاند.

سوق جالان سورابايا: من أقدم الأسواق في جاكرتا وهو سوق شعبي.

أنشول: يوجد في شمال جاكرتا، ويحتوي على مارينا أي عدد من القوارب الصغيرة ليذهب بها السياح إلى الجزر الموجودة كما أنها تحتوي على ملعب للغولف، وأبرز ما فيها شاطئ يوجد به العديد من المسارح المفتوحة لمشاهدة الرسامين والمعروضات من الملابس وغيرها من المنتجات الأخرى.

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