فوائد العسل على الريق مع الماء

جميعنا لم يغفل عن أهمية العسل ولكن ما هي فوائد العسل على الريق مع الماء سؤال يطرحه الكثير بجانب سؤال عن القيمة الغذائية للعسل وهل له فوائد إذا تناول بعد الطعام أم لا.

نبذة عن العسل

أوضح موقع المواطن أن العسل طعام ينتج بشكل طبيعي من خلال النحل وامتصاص رحيق الأزهار قبل أن تكون ثمار ويتميز العسل بأن تركيبه معقد من صنع الله يختلف هذا التركيب باختلاف نوع الشجر والرحيق الذي يمتص حيث أن العسل يوجد منه حوالي 320 نوع.

حيث تقوم ملكات النحل والتي تستطيع كل منهما الاستمرار في الحياة لمدة خمس سنوات في هذه المدة تستطيع أن تضع ستمائة ألف بيضة في أول ثلاث سنوات من حياتها.

هل يوجد فائدة من تناول العسل مع الماء على الريق

يعتقد البعض أن هناك فوائد العسل على الريق مع الماء ولكن الدراسات العليمة مازالت تبحث عن هذا الاعتقاد لتؤكده أو تنفيه ومن أمثلة معتقدات الأفراد هي أن تناول العسل والقرفة مع الماء المغلية يساعد على خسارة الوزن خاصة إذا تناول على الريق أو قبل النوم.

ما هي القيمة الغذائية التي توجد في العسل

من خلال تحليل مقدار واحد وعشرون جرام من العسل وجد العناصر الغذائية التالية:

وجد أن العسل يحتوي على سعرات حرارية عالية جدًا تمثلت في 63.9 سعر حراري.

اما الماء فقد وجدت بمقدار 3.59 ملي لتر.

أما الدهون فهي معدومة في العسل.

البروتينات شكلت 0.063 جرام في واحد وعشرون ملي لتر من العسل.

أما بالنسبة للألياف فهي وجدت تبلغ حوالي 0.042 جرام فقط.0

وذكر أن واحد وعشرون ملي لتر من العسل يحتوي على 10.9 ملي جرام من البوتاسيوم و0.84 ملي جرام من الفسفور و0.42 ملي جرام من المغنسيوم و1.26 ملي جرام من الكالسيوم و0.088 ملي جرام من الحديد.

ومعدن الصوديوم سجل 0.84 ملي جرام في واحد وعشرون ملي لتر عسل والزنك حقق 0.046 ملي جرام في نفس المقدار من العسل.

وبالبحث عن الفيتامينات في العسل فقد وجد أن فيتامين ج يسجل مقدار 0.105 ملي جرام اما فيتامين ب 2 وب 3 وب 5 وب 6 فقد كان مقدارهم هو 0.008 و0.025 و0.014 و0.005 ملي جرام على الترتيب.

أما الفولات فقد وجدت بقدر وصل إلى 0.42 ميكروجرام.

فوائد العسل العامة

بعد التعرف على مدى صحة مقولة أن هناك فوائد العسل على الريق مع الماء يجب التعرف على فوائد العسل للجسم شكل عام وهي:

احتواء العسل على الكربوهيدرات والتي تصل نسبتها إلى خمسة وتسعون بالمائة من العسل والتي تتمثل في الفركتوز والجلوكوز والأليجو الفركتوزية والتي تساعد على نمو بكتيريا نافعة في القولون تعمل على تهدئته.

العسل غني بالأحماض الأمينية التي يصل عددها إلى ثمانية عشر حمض ومن أهملها حمض البرولين وهو المسئول عن تكوين البروتينات وضبط الهرمونات والحفاظ على صحة النواقل العصبية.

من خلال البحث في مكونات العسل وجد انه يشتمل على كافة الفيتامينات والتي منها فيتامين ج الذي يلعب جور هام في إنتاج الكولاجين مما يجعل البشرة أكثر إشراقًا.

تجديد التالف من الخلايا الجسمانية والتئام الجروح والحصول على الحديد من الأطعمة وتقوية الغضاريف والأسنان والعظام ومحاربة الجذور الحرة.

احتواء العسل على فيتامين ب بجميع أنواعه قد يساعد تناول العسل أن يمتص الجسم هذه الفيتامينات فيصبح قادر على تخلص الجسم من الأنيميا من خلال فناتج كرات الدم الحمراء وتقوية خلايا الدماغ والأنسجة.

كما ذكرت الدراسات العلمية أن مزج العسل مع القهوة يعمل على التخلص من أعراض نزلات البرد والسعال وتهدئة الجهاز التنفسي نتيجة إصابته بأمراض تنفسية وخاصة عند الاطفال.

وجود مركبات ومضادات للأكسدة في العسل تساعد على تقوية جهاز المناعة وخلايا الليمفاوية والتائية والبائية.

يساعد على زيادة الأجسام المضادة والخلايا الحمضية والخلايا الوحيدة والتعزيز من عمل الخلايا القاتلة الطبيعية والخلايا المتعادلة.

تطبيق عسل النحل على الأسنان يساعد على التخلص والحامية من تسوس الأسنان بسبب مهاجمته لوجود بكتيريا عقدية طافرة وبكتيريا العصية اللبنية بالإضافة غلى التخفيف من حدة التهاب اللثة.

أثبت العسل أنه قادر على الحد من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين التي تصيب مرضى السكر والضغط المرتفع لأنه يعالج التهاب السيكلو أكسجيناز.

يمكن للأشخاص أن يناولوا العسل ولكن بكميات بسيطة لأنه يحمي الكبد من الإصابة بالتليف.

فوائد العسل على الريق تظهر في تعقيم المعدة من اي رواسب وسموم تؤثر على عمل المعدة بشكل جيد.

يمكن تطبيقه على مكان الحروق الجلدية حيث أنه يعمل كملطف للجلد وإزالة آثار الحروق.

يمكن تطبيقه على العين لحمايته وعلاجها من الحساسية التي تعرف بام الرمد الحبيبي.

يمكن للسيدة أن تتناول عسل النحل على الريق بدون ماء من أجل الحد من أعراض متلازمة ما قبل الحيض وتقوية المبايض وجعل عضلات الرحم أكثر ليونة وترطيب.

تحذيرات قبل تناول العسل

عند تناول العسل لابد من التأكد انه غير مصنوع من رحيق أشجار الورد لأن هذا النوع يكون به نسبة سم ربما تصيب القلب بالأمراض وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم وألم وتضيق في الصدر.

عدم إعطاء العسل بكميات للسيدات الحوامل أو المرضعات أو الأطفال ذو أعمار تقل عن العام الواحد أي أطفال حديثي الولادة لأن ربما يتعرضون لتسمم السجقى.

مرضى السكري من النوع الثاني لابد أن ينبهوا لكميات العسل المستهلكة لأنه الإفراط في تناوله يتسبب في رفع معدلات السكر في الدم.

مرضى حساسية حبوب اللقاح الموسمية عليهم تجنب تناول العسل لأن المادة الفعالة في العسل هي حبوب اللقاح وهذا قد ينتج عنه ردة فعل تحسسية عنيفة من قبل الجسم.

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