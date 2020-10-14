ما هي نسبة الروماتيزم الطبيعية

تختلف نسبة الروماتيزم من شخص لأخر ولكن ما هي نسبة الروماتيزم الطبيعية الموجودة بالجسم بحيث تكون نسبة تستدعي أن يلجأ الشخص المصاب إلى أن يتناول الدواء وتصبح مرضًا.

ما هي نسبة الروماتيزم الطبيعية

من خلال موقع المواطن والذي يجيب عن ذلك السؤال ويقدم لنا الكثير من المعلومات عن مرض الروماتيزم وذلك كما يلي:

يعد مرض الروماتيزم أحد الأمراض الأخطر على الإطلاق والذي يستهدف وبقوة عضلة القلب لدى الإنسان وهي أحد أهم العضلات وأي خلل في تلك العضلة قد يتسبب في نسبة كبيرة من الخلل الذي يصيب الجسم بشكل عام.

وليس هذا فحسب فالروماتيزم أيضًا يصيب مفاصل الجسم وبخاصة مفاصل القدمين ويتسبب في حدوث التهابات حادة بتلك المفاصل.

إضافة لذلك نجد أن الروماتيزم أيضًا يهاجم النظام المناعي لدى جسم الإنسان وهذا يجعله عرضة لأي ميكروب يهاجم الجسم مما يجعل الشخص المصاب يلتقط أي عدوى أو حتى يصاب بالكثير من نزلات البرد.

وفي حالة أصاب الروماتيزم أحد الأعضاء في الجسم فإنه يتسبب لذلك العضو في الكثير من العرقلة والالتهاب وبالتالي لا يتمكن ذلك العضو من القيام بعمله بالشكل الصحيح والمناسب.

ودلت الأبحاث الحديثة أن أي إنسان لديه في جسده نسبة من الروماتيزم الطبيعية والتي عندما تبدأ في التغير للأعلى يبدأ الجسم في المعاناة من ظهور الأعراض المرضية عليه الأمرؤ الذي يستدعي العلاج في أسرع وقت ممكن حتى لا تحدث مضاعفات أكثر ألمًا.

ما هي الأسباب وراء الإصابة بالروماتيزم

تعدد الأسباب وراء الإصابة بذلك المرض والتي من بينها ما يلي:

قد تكون الأسباب ناتجة عن عوامل وراثية متنوعة وبالتالي الشخص المصاب يحمل الجينات التي بدورها تجعل الجسم قابلًا للإصابة بذلك المرض وبخاصة الجينات التي تتسبب في الضعف العام لمناعة الجسم.

كما أن الظرف البيئية التي يعيشها الإنسان تؤثر بشكل كبير على احتمالية تعرض الشخص للإصابة المرضية وبخاصة لو أن تلك البيئة ينتشر فيها التلوث أكثر من غيرها وأوضحت بعض الدراسات الإحصائية أن السيدات هم الأكثر إصابة.

التخمة والزيادة الكبيرة في وزن الجسم أحد الأسباب الرئيسية لتلك الإصابة وذلك لأن السمنة تتسبب في زيادة الضغط الواقع على عضلات الجسم وكذلك على المفاصل كما أنها تقلل من نشاط الدورة الدموية والناتج عن ضعف عضلة القلب بشكل كبير.

ما هي أعراض مرض الروماتيزم

عندما يصاب شخص ما بالروماتيزم فإنه تظهر عليه بعض من الأعراض المرضية سواءً واحدة أو أكثر من تلك الأعراض التالية:

يشعر الشخص المصاب بإصابته بما يسمى التيبس والذي يصيب العضلات وأيضًا العظام وذلك ينتج من قلة الممارسة للنشاط الرياضي والحركي لفترات طويلة.

يشعر المصاب أيضًا بوجود حرارة عالية تخرج بالتحديد من منطقة المفاصل وبخاصة عند التقاء العظام وتبدأ تلك المنطقة في التورم.

تبدأ العضلات المصابة أيضًا بالتورم وتصاب في كثير من الأحيان بالشد العضلي.

من ضمن الأعراض المصاحبة حدوث حالة من الاكتئاب للمريض ويجزع فيها عن رغبته في الأكل لفترات الأمر الذي يتسبب في خسارته للكثير من الوزن.

يشعر الشخص المريض بأنه يتصبب عرقًا بكميات كبيرة عن المعتاد عند ممارسته أي عمل ولو بسيط إضافة إلى أن المصاب يجد قلبه مع ذلك المجهود البسيط في حالة من الإعياء مع زيادة في نبضات القلب.

في بعض الحالات الناتجة عن الإصابة بالروماتيزم عندما يهاجم الجهاز المناعي للجسم تحدث إصابة للمريض بالفيروسات وبخاصة فيروس البرد والذي يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المريض ودخوله في حالة من الإعياء والمرض.

من العلامات الدالة على المرض أيضًا أن المريض يشعر دائمًا بهمدان بالجسم بشكل عام والإرهاق الشديد حتى لو كان في وضع راحة.

أيضًا قد يحدث ظهور بعض الأعراض الجلدية والتي من بينها ظهور حالات الطفح الجلدي وخروج بعض البقع الحمراء في مناطق مختلفة من الجسم وبخاصة حول منطقة المفاصل.

يبدأ المريض في التغير لسلوك الخمول والتعب ويصاب بالأنيميا والضعف العام بالجسم وأيضًا قد يدخل في نوبات جفاف وتبدأ البشرة في التغير ويشحب لونها وكل تلك الأعراض وغيرها تتسبب عن ضعف في النخاع العظمي للجسم نتيجة الإصابة.

ما هي نسبة الروماتيزم الطبيعية كما حددتها الدراسات

الدراسات الحديثة حددت تلك النسبة حيث أنه يوجد مقدار من الروماتيزم طبيعي بالجسم ولا يسبب أي ضرر أو أعراض على صاحبه ويكون متعايش سلميًا مع الشخص المصاب وتلك النسبة كالتالي:

هذه النسبة من الروماتيزم الطبيعية في الجسم تكون بمقدار مائتين وحدة دولية وذلك بالنسبة للأشخاص البالغين وأيضًا لكبار السن.

كما أن الأبحاث أكدت أن تلك النسبة تكون مرتفعة بعض الشيء عند الأطفال والتي تصل عندهم لضعف النسبة السابقة ولكن كلا النسبتين لا ينتج عنهم أي نوع من الضرر للجسم طالما كانت النسبة في الحدود الطبيعية.

طرق التعرف على الروماتيزم بالجسم

الشخص المصاب بالروماتيزم وبدأت أعراض المرض تظهر عليه لا بد له أن يقوم بزيارة الطبيب المعالج والمتخصص في ذلك الشأن من أجل طلب بعض التحاليل والفحوص والتي من بينها ما يلي:

يقوم المريض بعمل تحليل للكشف عن قدرة الجهاز المناعي له.

تحليل لكرات الدم البيضاء وعمل صورة دم كاملة.

تخليل الأنيميا.

يقوم أيضًا بعمل تحليل للكشف عن وجود إصابة بالميكروب السبحي عنده من عدمه حيث أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن الروماتيزم وجوده في الجسم يكون مرتبط نوعًا ما بنشاط تلك الميكروب بالجسم.

ما هي أنواع الروماتيزم

توجد عدة أنواع من مرض الروماتيزم والتي منها ما يلي:

الروماتيزم المتسبب في حدوث تصلبات بالجلد.

روماتيزم التصلب الجهازي والذي يصيب أطراف الجسم في الأساس.

روماتيزم التصلب الموضعي ويحدث في الجلد.

الروماتويد ويتسبب في ضعف المناعة.

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