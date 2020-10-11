ما يريده النصر من الأهلي بعد الموافقة على رحيل بيتروس

المواطن - محمد سمعه

رحب نادي النصر مؤخرًا بفكرة انتقال النجم البرازيلي بيتروس إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ولم يُخف العالمي إعجابه ورغبته في التعاقد مع اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، الذي يرغب في الرحيل عن الراقي بسبب الأزمات الإدارية التي يُعاني منها الراقي.

وربما تكن صفقة بيتروس بمثابة فرصة للعالمي للتفاوض مع إدارة الأهلي لضم عمر السومة، وإذا تم الأمر فسيكون مفاجأة سارة ومُدوية لجماهير العالمي وفرصة جيدة للفوز بالبطولات والألقاب في الموسم الجديد 2020/2021.

كلمات عمر السومة تُعزز من فرص النصر

وكان عمر السومة ألمح مسبقًا لرغبته في مغادرة الأهلي والانضمام إلى فريق يُنافس على البطولات.

يذكر أن السومة كان اشترط على إدارة الأهلي التعاقد مع صفقات جيدة ولاعبين من العيار الثقيل وإلا الرحيل عن الراقي بالمجان في ديسمبر المقبل، حيث سيدخل اللاعب السوري الفترة الحرة له مع الأهلي.

إدارة النصر تفتح الطريق لـ مسؤولي الأهلي

وفتحت إدارة العالمي الطريق لـ مسؤولي الأهلي من أجل بدء المفاوضات مع بيتروس بحسب الزميلة “اليوم”.

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