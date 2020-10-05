ما ينتظر فيتوريا بعد خروج النصر الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لعدة انتقادات من الجماهير وذلك بعد خروج العالمي من دوري أبطال آسيا، بعد خسارته بطاقة التأهل للدور النهائي من البطولة.

فهد الهريفي يُهاجم مدرب النصر بعد الخروج الآسيوي

وجاء انتقاد الجماهير بُناءً على الأداء ضد بيرسبوليس الإيراني في دور الأربعة وأيضًا توظيفه الخاطئ للاعبين في بعض الأحيان، بجانب الاعتماد على عناصر معينة بعينها، مما جعل فهد الهريفي نجم العالمي السابق يُوجه له انتقادات عنيفة بعد الخسارة من بيرسبوليس.

ووسط كل هذا الضغط، قد تتجه إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت إلى إقالة فيتوريا من منصبه والبحث عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.

وكان روي فيتوريا تولى تدريب العالمي في عام 2019 بعد 4 سنوات قضاها في صفوف فريق بنفيكا البرتغالي.

العالمي يفقد الفرصة في الحصول على 7.5 مليون ريال

ولو كان العالمي نجح في الصعود إلى النهائي لكان نال 7.5 ملايين ريال وهي قيمة المكافأة التي يمنحها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكل طرف من طرفي النهائي.

وكان العالمي تقدم في الدقيقة الـ36 من الشوط الأول عبر نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء، ثم تعادل مهدي عبدي لنادي بيرسبوليس من ضربة رأسية. ولجأ الفريقان لـ ركلات الترجيح حيث حسمها بيرسبوليس لمصلحته.

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