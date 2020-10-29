مبادرة مهارات المستقبل تُطلق مسار التجارة الإلكترونية

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أطلقت مبادرة مهارات المستقبل مسار التجارة الإلكترونية لتأهيل الكوادر الوطنية بعدد من البرامج التدريبية التي تخدم هذا المجال، والذي يُعد من الأعلى نموًا في المملكة بنسبة تتجاوز 32% سنويًا، وحجم تداولات 80 مليار سعودي.

هدف مسار التجارة الإلكترونية

ويهدف المسار إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على الوفاء بمتطلبات سوق العمل، وزيادة فرص التدريب النوعي في المجال، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما سيساهم المسار في زيادة فرص العمل الحر في مجالات التجارة الإلكترونية، والعمل على تطوير المهارات الرقمية للموظفين العاملين في مجال التجارة الإلكترونية.

ويستهدف المسار عدد من الوظائف منها؛ ممثل خدمة عملاء في التجارة الإلكترونية، أو مختص التجارة الإلكترونية، وأيضًا مختص التسويق الإلكتروني ومختص التسويق للتجارة الإلكترونية لسعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل. وللتسجيل في المسار عبر الرابط التالي: (هنا).

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