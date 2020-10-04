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مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد تمنح أرتيتا رقمًا مميزًا
بعد نجاحه في حصد 29 نقطة على ملعبه

مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد تمنح أرتيتا رقمًا مميزًا

2020/10/04
الساعة 7:23 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد تمنح أرتيتا رقمًا مميزًا اللاعبون يحتفلون بالهدف
المواطن - مروة نبيل
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1 آرسنال ضد شيفيلد يونايتد
1.1 أرتيتا يتألق مع الجانرز

نجح الجانرز في حسم مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد التي أُقيمت، اليوم الأحد، لصالحه؛ ليُحقق مدربه الإسباني ميكيل آرتيتا رقمًا مميزًا في مسيرته مع الفريق اللندني.

آرسنال ضد شيفيلد يونايتد

ولعب آرسنال ضد شيفيلد يونايتد على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتمكن الجانرز من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

آرسنال ضد شيفيلد يونايتد 1
جانب من المباراة

وبعد مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد اليوم، رفع الجانرز رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي، وليفربول الذي سيواجه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم.

أرتيتا يتألق مع الجانرز

ويسير الجانرز بشكل مميز مع أرتيتا الذي تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لمواطنه أوناي إيمري، ليتحسن الأداء معه ويتطور مستوى اللاعبين، قبل أن يقوده لتحقيق فوز هام خلال مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد اليوم.

 

آرسنال في الدوري الانجليزي
اللاعبون يحتفلون بالهدف

وأشار حساب نادي آرسنال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نقلًا عن شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن الجانرز يُعد أكثر الفرق حصدًا للنقاط على ملعب بعد ليفربول، وذلك منذ تولي أرتيتا تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ولفتت إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نجح في حصد 34 نقطة على ملعب منذ تعيين أرتيتا مدربًا للجانرز في شهر ديسمبر الماضي، يليه الفريق اللندني بعدما تمكن من جمع 29 نقطة.

 

آرسنال ضد شيفيلد يونايتدإحصائية مميزة لمدرب الجانرز

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