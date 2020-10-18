مباراة الأهلي والوداد .. المارد الأحمر يضع قدمًا في النهائي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي- منذ قليل- بفوز الأهلي المصري بثنائية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد:

وكان الشوط الأول من المباراة، بدأ بشكل أكثر من رائع لـ الأهلي المصري الذي نجح سريعًا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد مجدي “قفشة” في الدقيقة الرابعة بعد استغلال خطأ قاتل من أحد لاعبي فريق الوداد.

وواصل الأهلي المصري ضغطه وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، احتسب الحكم الزامبي سيكازوي ركلة جزاء لفريق الوداد قام بتصويبها اللاعب بديع أوك لكن حارس الأهلي محمد الشناوى أبدع وتصدى لها، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد بتقدم المارد الأحمر بهدف.

الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني من المباراة، دخل المارد الأحمر بقوة كبيرة من أجل تأمين موقفه بتسجيل الهدف الثاني، حتى تمكن المارد الأحمر من إحراز الهدف الثاني عبر التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والستين.

وأهدر الأهلي في المباراة فرصة إحراز هدفًا ثالثًا بعدما أهدر لاعبه حسين الشحات فرصة إحراز الهدف بعد انفراده بحارس الوداد.

وكانت مباراة الأهلي والوداد أُقيمت على ملعب المُركب الرياضي محمد الخامس بمدينة دار البيضاء المغربية.

وستُقام مباراة العودة في دور الـ4 بين الفريقين يوم الجمعة المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

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