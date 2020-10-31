مباراة الاتحاد والأهلي .. العميد يُمتع ويتقدم بثنائية بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والأهلي بتقدم الاتحاد بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

أحداث الشوط الأول في مباراة الاتحاد والأهلي:

وبدأ الشوط الأول من ديربي جدة، بأداء ممتع ومميز من نادي الاتحاد، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الثامنة.

وواصل الاتحاد ضغطه القوي، سعيًا لإحراز الهدف الثاني وهو ما تمكن منه اللاعب غاري رودريغيز حيث أضاف الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة الثامنة عشر بعد تمريرة متقنة من زميله فهد المولد.

وشارك اللاعب أحمد حجازي مع الاتحاد في أول مباراة له منذ انضمامه للعميد في الأيام الأخيرة قادمًا من فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وظهر اللاعب السوري عمر السومة نجم الأهلي في الشوط الأول بشكل باهت إضافة لباقي أعضاء الفريق الأهلاوي.

تشكيلة مباراة الاتحاد والأهلي:

وجاءت تشكيلة الاتحاد كونه صاحب الأرض اليوم مكونة من: “مارسيلو غروهي، حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، كريم الأحمدي، برونو هنريكي، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، غاري رودريغيز، رومارينيو”.

أما القائمة الاحتياطية للاتحاد فجاءت مكونة من: “فواز القرني، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي، عوض الناشري، خالد السميري، عبدالمجيد الزهراني، عبدالمحسن فلاتة، هارون كمارا، عبدالمجيد السواط”. أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من: “ياسر المسيليم، معتز هوساوي، محمد خبراني، لوكاس ليما، عبدالله حسون، حسين المقهوي، فيجسا، إدريس فتوحي، ألكسندرو ميتريتا، سلمان المؤشر، عمر السومة”. أما التشكيلة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، يزيد البكر، مهند عسيري، نوح الموسى، ماركو مارين، صامويل أوسو، عبدالرحمن غريب، علي الأسمري، عبدالباسط هندي”. 🎥 | هدف لـ #الاتحاد#الاتحاد 2 : 0 #الاهلي رودريغيز د18"#الاتحاد_الاهلي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/wBF3sG71cB — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 31, 2020

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