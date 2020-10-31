مباراة الهلال وضمك .. ثنائية جوميز تقود الزعيم لتقاسم الصدارة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال وضمك- منذ قليل- بفوز الزعيم بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة الهلال وضمك:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، حيث تمكن الفرنسي بافيتيمبي جوميز من إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة السابعة عشرة، بعد تمريرة متقنة من زميله البيروفي أندري كاريلو.

وخلال الشوط الأول قاتل الزعيم، وذلك من إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه وذلك لإضافة الهدف الثاني، حتى نجح الفرنسي جوميز في التهديف من جديد وإضافة الهدف الثاني للأزرق بالدقيقة الستين، بعد تمريرة رائعة من اللاعب محمد البريك.

ولم تتغير النتيجة حتى نجح أزرق العاصمة، في الفوز بهدفين نظيفين، ليصل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني في الدوري، ومتقاسمًا الصدارة مع فريق الفتح.

إصابة سلمان الفرج تُقلق عشاق الهلال:

وكان النجم سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، أثار ذُعر الجماهير الزرقاء، وذلك بعد أن تعرض لإصابة بالكتف في مباراة ضمك التي أُقيمت بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقام اللاعب محمد حرزان لاعب ضمك، بمسك سلمان الفرج من كتفه خلال المباراة؛ مما جعل اللاعب يتألم، وتحصل بسببها على بطاقة صفراء من الحكم تركي الخضير.

وتألم سلمان الفرج لبضع لحظات؛ مما أدى إلى قلق الجماهير الهلالية قبل أن يعود إلى المباراة ويُكملها بشكل طبيعي.

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