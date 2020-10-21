مبنى غريب يثير الجدل في جازان

المواطن - جازان
أثارت صورة لمبنى غريب الشكل والتصميم حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث أكد متداولو الصورة أنها في المنطقة الجنوبية وتحديدًا في أبوعريش بمنطقة جازان.
وأبدى مواطنون مخاوفهم من سقوط المبنى الذي يعتمد شكله الغريب في الشكل والتصميم على مساحة ضيقة في الأسفل، حيث يعتمد الدور العلوي العريض على دور سفلي أصغر.
وبحسب العربية، تلقت بلدية أبوعريش عددًا من الشكاوى بخصوص المبنى، مطالبين بتطبيق أنظمة كود بناء وفق اشتراطات تراخيص البناء المعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
هذا المبنى مخالف لقواعد البناء السليمة ، ويعرض حياة المواطنين للخطر ، ويجب التحقق من المهندس الذي وافق على البناء ، وهل حصل المالك على إذن إشغال من البلدية ، وإذا كان كذلك عليه إرفاق نسخة من المواصفات والمخططات لعرض الموضوع على لجنة هندسية محلية لإبداء رأيها ، ومن ثم رفع كامل المعاملة لإدارة المباني بوزارة البلديات للنظر في الموضوع .