مبيعات مزاد الإبل بحفر الباطن 300 ألف ريال بيومه الأول

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

انطلق عصر أمس الجمعة مزاد الإبل في حفر الباطن في نسخته الأولى والذي يقام على بعد 30 كيلومترًا شرق حفر الباطن على مدى 15 يومًا، ويهدف المزاد إلى دعم الموروث العربي ولارتباط الإبل بالتراث والثقافة السعودية.

إقبال كبير على مزاد الإبل

وشهد المزاد إقبالًا كبيرًا من مُلّاك الإبل وحضورًا غفيرًا من الزوّار والمهتمين بالإبل من حفر الباطن ومن عدة مناطق بالمملكة.

وتفاوتت أسعار البيع في اليوم الأول ما بين 20 ألف ريال ووصولًا إلى 300 ألف ريال.

ومن جهته، شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن في مزاد الإبل وقام بفحص وترقيم الإبل المشاركة وتوفير فرق وعيادات بيطرية متنقلة وفرقة رش لتطهير الشبوك.

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