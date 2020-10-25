متحدث التجارة يجيب متى يحق للمستهلك التعويض وأين تكون المطالبة؟

المواطن - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن حق التعويض هو أحد حقوق المستهلك، ويحق له المطالبة بالتعويض في حالة تعرض لضرر مادي أو معنوي.

متى يحق للمستهلك التعويض ؟

وأين تكون المطالبه ؟ pic.twitter.com/pabTJhE5QI — عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) October 25, 2020

وأضاف حسين في مقطع فيديو توعوي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه يمكن المطالبة بتعويض سواء كانت السلعة معيبة أو بها قطع ناقصة أو مخالفة لما تم طلبه أو مغشوشة، وفي هذه الحالة يحق المطالبة بالتعويض عن أي أضرار عن طريق القضاء، وذلك بحسب المادة 12 من قانون مكافحة الغش التجاري.

وتنص المادة 12 من قانون مكافحة الغش التجاري، بحسب الحسين، على أنه يحق للمستهلك في حالة التضرر من منتج أو خدمة طلب التعويض، ويكون ذلك أمام القضاء، والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك.

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