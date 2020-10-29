متحدث الداخلية يكشف حقيقة مقاطع حريق السودة: لا تمت للواقع بصلة

المواطن - عسير

قال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية: إن المشاهد التي تنتشر عبر مواقع التواصل لحريق السودة بمنطقة عسير غير دقيقة.

فيديو | #الداخلية لـ #الإخبارية: المشاهد التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لـ #حريق_السودة غير دقيقة pic.twitter.com/2mWptmPPiT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2020

وأضاف الشلهوب، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المشاهد التي يتم تداولها بشأن الحريق، هي تصوير ليلي، ولا تمت للواقع بأي صلة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق السودة في عدة مواقع، ولم يصب أي شخص بأذى.

يذكر أن مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل زعمت أنها لحريق السودة، وتبين أنها غير حقيقية وتعود لمقاطع قديمة في وادي بيش شمال جازان.

وتبين بالبحث أن المقاطع المتداولة هي لحريق اندلع قبل نحو أسبوعين في بيش، وتم إخماده في حينها.

شارك الخبر