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متحدث الصحة: 4 خطوات يسيرة لمنع وقوع موجة ثانية لكورونا
إذا استمر التهاون وعدم التعاون قد تزيد الإصابات

متحدث الصحة: 4 خطوات يسيرة لمنع وقوع موجة ثانية لكورونا

2020/10/22
الساعة 7:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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متحدث الصحة: 4 خطوات يسيرة لمنع وقوع موجة ثانية لكورونا
المواطن - الرياض
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1 401 إصابة جديدة:
2 ارتفاع معدلات التعافي من كورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي أنه إذا لم نلتزم جميعًا بالإجراءات الوقائية واستمر التساهل وعدم التعاون سنتعرض لمخاطر وقوع موجة ثانية لا سمح الله وتزيد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.

وتابع العبدالعالي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، الخطوات يسيرة: ” لبس الكمامة، ترك مسافة آمنة، غسل أو تعقيم اليدين، إجراء الفحص عند مخالطة المصاب أو الشعور بالأعراض.

401 إصابة جديدة: 

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (401) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (466) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (343774) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (330181) حالة.

ارتفاع معدلات التعافي من كورونا

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن المملكة من أفضل وأسرع دول العالم في إجراء فحوص كورونا، وأن أكثر من 95% من العينات تظهر نتائجها خلال 24 ساعة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد بإذن الله مزيدًا من المكاسب والسيطرة على جائحة كورونا.


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