متحدث المسجد النبوي: إطلاق تطبيق زائرون قريبًا بمختلف اللغات

المواطن - الرياض

قال المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، إن تطبيق “زائرون” سيكون متوفرًا خلال الأيام المقبلة على متاجر الهواتف الذكية.

#صباح_السعودية | أ. جمعان العسيري: تطبيق #زائرون سيكون مُتاح في الأيام القادمة وسيتم ترجمته لمختلف اللغات، والهدف منه تيسير وصول المعلومة والارشاد المكاني ليُـسهل على الزائر عبادته. pic.twitter.com/sePG56TjNy — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 20, 2020

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أن التطبيق ستتم ترجمته لمختلف اللغات، وسيمكّن زائر المسجد النبوي من الوصول إلى المسجد وأداء عبادته بكل يسر وسهولة.

ونوه بأن تطبيق “زائرون” منبثق من تطبيق “الحرمين”، وموجه تحديدًا لخدمة زائري المسجد النبوي.

وتابع العسيري أن التطبيق سيوضح آلية الزيارة لهم والمداخل والمخارج والأعمال التي يمكن أن يقوموا بها في الحرم النبوي.

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