متحدث النصر يستفز جماهير الهلال بسبب رحيل أحمد موسى

المواطن - محمد سمعه

استفز سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر، جماهير الهلال وذلك بعد حديثه عن رحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى عن صفوف أصفر العاصمة مؤخرًا.

وكان النصر أعلن يوم 26 أكتوبر الجاري، رحيل موسى عن العالمي، وذلك بعد خروجه من قائمة الفريق الكروي الأول للموسم الجديد 2020/2021.

جماهير الهلال أصبحت المعد الأول للبرامج الرياضية

وكتب الصرامي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا: “يبدو أن جمهور الهلال، صار المُعد الأول لـ البرامج الرياضية، مخالصة أحمد موسى النظامية صارت المحور الأول والحديث الذي لا يتوقف، للهروب من فوز النصر بملعب محيط الرعب، فـ الكلام عنه يستفز القوة الزرقاء، على فكرة موسى ليس المحترف الوحيد الذي غادر في الميركاتو الصيفي”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، كشف مفاجأة بشأن رحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى عن نادي النصر بالفترة الأخيرة.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة أمس الأربعاء أن اتحاد القدم أكد للبرنامج استلامه مخالصة نهائية من النصر برحيل اللاعب النيجيري عن العالمي، نافيًا تمامًا ما تردد حول وجود 8 لاعبين أجانب في النصر، أو وضع اللاعب النيجيري في قائمة الاستثمار.

أحمد موسى يغادر النصر بعد عامين

وكان النصر تعاقد مع موسى قادمًا من نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2018 لمدة 4 سنوات، لكن اللاعب النيجيري رحل بسبب عدم قدرته على تقديم المأمول منه.

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