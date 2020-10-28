متحدث النصر يسخر من عقوبة الانضباط لـ جيوفنكو

المواطن - محمد سمعه

سخر سعود الصرامي، المتحدث باسم نادي النصر، من عقوبة لجنة الانضباط بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم نادي الهلال.

وقررت لجنة الانضباط تغريم نجم الزعيم، مبلغ 10 آلاف ريال؛ بسبب تصريحه الذي تضمن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي مباراة أبها والهلال خلال المقابلة الإعلامية بعد اللقاء.

لجنة الانضباط تُغرم نجمي النصر 40 ألف ريال:

أما لجنة الانضباط فقررت تغريم علي الحسن وعبدالمجيد الصليهم 20 ألف ريال لكل منهما؛ وذلك بسبب الغياب عن المقابلة الإعلامية بعد مباراة التعاون في الدوري.

وكتب الصرامي اليوم الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “صمت عبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن 20 ألف ريال، وتجاوز جيوفنكو على الحكم والمنافسة 10 آلاف ريال”.

وكانت العقوبة أشارت إلى أن اللاعب الإيطالي خالف المادة (2/50) من اللائحة، مشددة على أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

جيوفنكو يُهاجم حكم مباراة الهلال وأبها:

وكان اللاعب الإيطالي قد انتقد حكم مباراة أبها والهلال في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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