متحدث النصر يُثير الجدل عن سلمان الفرج وعبدالله عطيف

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي، المتحدث باسم النصر، الجدل من جديد عن لاعبي الهلال سلمان الفرج وعبدالله عطيف، وذلك قبل مواجهة الأزرق لنادي أبها غدًا الخميس بالجولة الثانية من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

ماذا قال متحدث النصر عن عطيف وسلمان الفرج ؟

وكتب الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : “عطيف والفرج رفضا الصعود لطائرة الهلال المُغادرة لـ عسير”.

وأثار الصرامي الجدل عن مصير ثنائي الهلال، مكذبًا التقارير الصحافية التي أكدت أن الجهاز الفني بالفريق الكروي الأول بـ الهلال هو من استبعد الفرج وعطيف، وذلك بسبب عدم اكتمال الجاهزية البدنية لكل منهما، بعد أن شُفي من الإصابة.

جدير بالذكر أن اسم النصر كان ارتبط برغبته في التعاقد مع سلمان الفرج نجم الهلال في حال لم يجدد عقده، مع حديث عن وجود عرض مالي قُدم للفرج قيمته 12 مليون ريال، كما أن عبدالله عطيف سيدخل الفترة الحرة مع الهلال في شهر يناير المقبل.

جمهور النصر يطلب ضم صانع ألعاب:

وكانت جماهير النصر دشنت وسم “صانع الألعاب يا حلافي” بعد خسارة العالمي من الفتح في الدوري الأحد الماضي، كما طالبت بالاستغناء عن اللاعب النيجيري أحمد موسى.

وظهر أول أمس الاثنين وسم “سلمان الفرج نصراوي” بالتزامن مع طلب جمهور النصر من إدارة صفوان السويكت، التعاقد مع صانع ألعاب بديلًا للاعب البرازيلي جوليانو المنضم حديثًا لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي.

وكان الفرج طلب زيادة مالية من إدارة الهلال للتجديد، لكن إدارة الأزرق ترى أن هذه الأمور تمثل عائقًا لتجديد العقد.

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