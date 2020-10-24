متحدث النصر يُلمح بصورة عن المدرب القادم للعالمي

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي، متحدث نادي النصر، الجدل وذلك بعد أن كتب تغريدة عبر حسابه في “تويتر” ألمح من خلالها للمدرب القادم للعالمي خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

الصرامي يُثير الجدل:

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه في “تويتر” مع نشر صورة المدرب البلجيكي بيسنك هاسي مدرب الرائد حيث قال: “الرائد يُشرف عليه مدرب كبير جدًّا”.

ورد الناقد الرياضي صالح الحناكي على تغريدة الصرامي قائلًا: “قصدك بديل كويس لـ فيتوريا”.

وفي سياق آخر، أصبح المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، قريبًا من الإقالة ومغادرة الفريق بعد الخسارة أول أمس الخميس من نادي التعاون بهدف دون رد، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفض استمرار فيتوريا في النصر:

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة 24 الرياضية نقلًا عن برنامج “الحصاد الرياضي” أن الداعمين لإدارة النصر يرفضون استمرار المدرب البرتغالي، الذي سُجلت عليه الكثير من الملاحظات منذ الموسم قبل الماضي، ويُفضلون إقالته فورًا، كما أكدت مصادر البرنامج أن الإدارة لا تزال مجتمعة حتى هذه اللحظة، لاتخاذ القرار النهائي.

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