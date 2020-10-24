‎الرئيسية
الرياضة
متحدث النصر يُلمح بصورة عن المدرب القادم للعالمي
مع اقتراب فيتوريا من الرحيل

متحدث النصر يُلمح بصورة عن المدرب القادم للعالمي

2020/10/24
الساعة 12:29 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
269
0
طباعة
متحدث النصر يُلمح بصورة عن المدرب القادم للعالمي سعود الصرامي المتحدث باسم النصر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الصرامي يُثير الجدل:
2 رفض استمرار فيتوريا في النصر:

أثار سعود الصرامي، متحدث نادي النصر، الجدل وذلك بعد أن كتب تغريدة عبر حسابه في “تويتر” ألمح من خلالها للمدرب القادم للعالمي خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

الصرامي يُثير الجدل:

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه في “تويتر” مع نشر صورة المدرب البلجيكي بيسنك هاسي مدرب الرائد حيث قال: “الرائد يُشرف عليه مدرب كبير جدًّا”.

ورد الناقد الرياضي صالح الحناكي على تغريدة الصرامي قائلًا: “قصدك بديل كويس لـ فيتوريا”.

وفي سياق آخر، أصبح المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، قريبًا من الإقالة ومغادرة الفريق بعد الخسارة أول أمس الخميس من نادي التعاون بهدف دون رد، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفض استمرار فيتوريا في النصر:

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة 24 الرياضية نقلًا عن برنامج “الحصاد الرياضي” أن الداعمين لإدارة النصر يرفضون استمرار المدرب البرتغالي، الذي سُجلت عليه الكثير من الملاحظات منذ الموسم قبل الماضي، ويُفضلون إقالته فورًا، كما أكدت مصادر البرنامج أن الإدارة لا تزال مجتمعة حتى هذه اللحظة، لاتخاذ القرار النهائي.

ولكن إذا اتخذت إدارة العالمي قرارًا بإقالة فيتوريا فسوف تتعرض لخسارة مالية كبيرة وهي دفع 12 مليون يورو للمدرب البرتغالي، وهي قيمة الشرط الجزائي والتعويضات التي ستُدفع للمدرب بسبب عدم استكمال العقد الممتد إلى عامين.

النصر
هاسي مدرب الرائد

ذات صلة :
  • هذه أضرار تأخير تغيير زيت السيارة
    •
  • الأهلي ضد الوداد .. المارد الأحمر يُكرر فوزه ويصعد للنهائي
    •
  • ابن حثلين : آلية العبث الجديدة في الإبل الأولى من نوعها عالميًّا
    •
  • مدرب الفيصلي يرد على اقترابه من تدريب الوصل الإماراتي
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :