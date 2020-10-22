متحدث النصر يُهاجم مدرب الهلال وجيوفنكو بصورة

المواطن - محمد سمعه

هاجم سعود الصرامي المتحدث باسم النصر كلًا من الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال والإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الأزرق وذلك بعد انتقادهما ماجد الشمراني حكم مباراة الأزرق ضد أبها التي أُقيمت اليوم الخميس.

متحدث النصر يثير الجدل بصورة

ونشر الصرامي صورة من مباراة النصر والهلال الأخيرة التي أُقيمت يوم 5 أغسطس الماضي في الدور الثاني من الدوري السعودي، حيث فاز الأزرق وقتها برباعية لهدف، وعرض جذب البرازيلي كارلوس إدواردو للمدافع عمر هوساوي ووقتها اعترض النصراويون لعدم احتسابها ركلة جزاء لمصلحة أصفر العاصمة.

وعلّق الصرامي على هذه اللقطة قائلاً: “لوشيسكو وجيوفنكو، استغلا القنوات الرياضية وهاجما حكم مباراة أبها والأزرق، مشككين في هدف سعد بقير وقائلين بأنه يُوجد رمية تماس لصالح الهلال، قبل الهدف، المضحك في تصريح الثنائي أنهما قالا هذه اللقطات لا تفوت على الحكم الأوروبي، حكم الديربي الفرنسي كان أوروبيًا وعفس الديربي”.

ماذا قال لوشيسكو وجيوفنكو عن حكم مباراة الهلال وأبها ؟

وفي وقت سابق، أكد الروماني رازفان لوشيسكو عدم اكتمال جاهزية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مشددًا في الوقت ذاته أن حكم مباراة أبها حرم الزعيم من نقطتين.

وتابع المدرب الروماني تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “ومازلنا نعاني من عدم اكتمال جاهزية بعض اللاعبين بعد الفترة التي مررنا بها، وسيتحسن الوضع مع مرور الوقت”.

وأضاف لوشيسكو قائلًا: “حكم المباراة ارتكب خطأ كلفنا نقطتين حينما لم يرَ خروج الكرة لرمية تماس ونتج عنها احتساب ضربة جزاء لنادي أبها.. لا بد من توحيد القوانين التي تخص عودة الحكم لتقنية الـVAR”.

أما جيوفنكو فقال عن مباراة الهلال وأبها قائلًا: “حاولنا الظفر بالنقاط الثلاث ولم نوفق في مباراة اليوم، نظرًا للطريق الدفاعية المبالغ فيها التي لعب بها الخصم”.

وتابع: “أستغرب عما يحصل في بعض اللقطات التي يعود فيها الحكم إلى الـ VAR فعودة الحكم لم تستند على شيء واضح، بداية الهجمة كانت بها الكرة خارجة لرمية تماس، والحكم تجاهل هذا الأمر، وحينما سجلنا هدفًا العام الماضي عاد الحكم للالتفات لنفس الحالة وألغى هدفًا لنا بضربة تماس، اليوم تغيرت المعادلة بشكل غريب، بعض اللقطات يجب أن يكون فيها دقة أكثر من أجل صورة الدوري السعودي”.

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