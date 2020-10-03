متخصص لـ”المواطن”: الببغاوات ذكية في التقاط الكلام

المواطن - محمد داوود - جدة

كشف المتخصص في علم الطيور الأخصائي عبدالستار جعفر، أن معظم الببغاوات لديها القدرة على ترديد الكلمات بشكل متواصل، كما توجد أنواع لا تستطيع التفوّه بأي كلمة مهما كانت بسيطة، مبينًا أن الببغاوات الرمادية الإفريقية لديها ميل أعلى لتقليد كلام البشر عن غيرها من الببغاوات، وجهازها الصوتي ليس كالبشر بوجود الأحبال الصوتية بل تتميز بجهاز صوتي يبدأ بالحنجرة، حيث يتدفق الهواء عبر الحنجرة ويهتز على الجدران فتخرج الأصوات، وما هو مثير للدهشة هو أنها تصدر أصوات مماثلة لأصوات البشر.

تتميز بسرعة البديهة:

وقال جعفر في تصريحات إلى “المواطن” تزامنًا مع طرد حديقة لينكولنشاير البريطانية للحياة البرية خمس ببغاوات من العرض العام بعد أن بدأت في توجيه الشتائم للزوار والموظفين: إنه للأسف يبدو أن هذه الببغاوات تعلمت هذه الشتائم من أفراد إذ اكتسبت الكلام غير اللائق فهي تتميز بسرعة البديهة في التقاط الكلمات وترددها بصفة دائمة.

9 أنواع للببغاوات:

وتابع أن هناك أنواع عديدة للببغاوات وهي:

⁃ الببغاء الرمادي الإفريقي ويعتبر من أكثر أنواع الببغاوات المتكلمة ذكاءً، ويمكنها أن تتعلم مئات الكلمات.

⁃ ببغاء المكاو، ويتميز بألوان ريشه الأحمر والأصفر والأزرق، ويعتبر أيضًا من أهم أنواع الببغاوات المتكلمة والثرثرة.

⁃ ببغاء الأمازون الأصفر، وهو يفوق الببغاء الرمادي الإفريقي في قدرته على التحدث.

⁃ ببغاء الراهب وهو يقلد الكلمات التي يسمعها مرارًا وتكرارًا، كما يتميز ببغاء الراهب بأنه اجتماعي.

⁃ ببغاء أليكتس ويعتبر من أنواع الببغاء المتكلم المتميزة ويمكنه تعلم وغناء أغنية كاملة، ويستطيع محاكاة لغة البشر وأي أصوات أخرى جذابة محيطة به.

⁃ ببغاء الكوكاتو ويوجد منه أنواع مختلفة تشمل الكوكاتو ذو الصدر الوردي والكوكاتو الأصفر المرقط، والكوكاتو ذو الذيل الطويل، وله مجموعة من الريش على رأسه تشبه التاج.

⁃ ببغاء الأمازون الأزرق وتم تسميته بذلك بسبب اللون الأزرق المميز على رأسه، ويميل إلى الارتباط بشخص واحد فقط.

⁃ الببغاء الهندي وهو أحد الطيور المتكلمة، حيث يمكنهم تعلم ما بين 200- 250 كلمة، وتحاول هذه الببغاوات الهندية عادة تقليد الصوت البشري من المناطق المحيطة.

⁃ ببغاء البادجي لديه قدرة كبيرة على نطق الكلمات كما يتلفظ بها البشر بشكل مذهل، وغالبًا ما تكون ذكور البادجي أكثر قابلية لتعلم الحديث من الإناث.

قصة الببغاوات المطرودة:

وكانت حديقة لينكولنشاير البريطانية للحياة البرية، قد طردت خمس ببغاوات من العرض العام بعد أن بدأت في توجيه الشتائم للزوار والموظفين.

وقال الرئيس التنفيذي للحديقة ستيف نيكولز: إن الأمور سارت في البداية على ما يرام، ولم يكن يقلقنا بشأن هذه الببغاوات الإفريقية سوى تعاملها المحتمل مع الأطفال.

وأضاف أن هذه الببغاوات الرمادية إريك، وجيد، وإلسي، وتايسون، وبيلي، وصلت إلى الحديقة عن طريق التبرع.

وتابع: لقد بدأت الببغاوات في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية تردد الشتائم على مسامع الزوار والعمال، وهي كلمات مختصرة من عدة أحرف، ويسهل على الببغاء حفظها وترديدها.

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