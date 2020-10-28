متمم يناقش النمو الاقتصادي والاستدامة المالية ما بعد كورونا

المواطن - الرياض

يقيم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع جمعية الاقتصاد السعودية لقاءً افتراضيًا بعنوان: “النمو الاقتصادي والاستدامة المالية في فترة ما بعد الجائحة” وذلك مساء اليوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1442هـ الموافق 28 أكتوبر 2020م، ضمن جهوده في الإثراء المعرفي في الجانب المالي والاقتصادي.

المشاركة في ملتقى متمم الافتراضي

ويشارك في اللقاء الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، والسيد تيم كالن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المملكة، والدكتور خالد السويلم رئيس مجلس إدارة شركة أشمور للاستثمار وعضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، والدكتورة نوف الشريف اقتصادي أول ونائب رئيس إدارة الأبحاث في شركة جدوى للاستثمار، ويدير اللقاء الأستاذ محمد البيشي الصحفي الاقتصادي، ويناقش ضيوف اللقاء تأثير الجائحة على النمو الاقتصادي العالمي والاستدامة المالية، والإشادة بالنظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة، بالإضافة إلى التطرق لما بعد الجائحة من فرصٍ وتحديات.

تعزيز الشراكات التواصلية

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية لتعزيز الشراكات التواصلية، وجمع ونشر المعلومات بوسائل مبتكرة لإثراء المعرفة، وقد شهد هذا العام إطلاق استراتيجيته الجديدة 2020- 2025 لتلبية توقعات المرحلة المقبلة بوصفه منصة للتواصل التشاركي مع أصحاب المصلحة.

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