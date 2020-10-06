متى يتكون الجنين داخل كيس الحمل

عندما تعرف السيدة بأن الحمل قد تم ينتبها شعور السعادة وتبدأ في طرح سؤال متى يتكون الجنين داخل كيس الحمل وما هي المراحل التي يمر بها الجنين حتى يصل إلى مرحلة التي نستطيع أن نراه في السونار.

ما هي متطلبات الحمل

أوضح موقع المواطن أن من أجل أن يحصل حمل ويبدأ الجنين في الظهور بداخل الكيس الحمل وبالتالي تعرف السيدة الإجابة الخاصة بسؤالها متى يتكون الجنين داخل كيس الحمل لابد من توفير بويضة ناضجة حجمها مثالي بين 18 وحتى 20 ملي تطلق من مبيض يعمل بشكل جيد ونشيط وتقابل حيوان منوي سليم سريع لا يعاني من أي عيوب.

فبالتالي يحدث انجذاب بين الحيوان المنوي والبويضة فيبدأ الحيوان في اختراق الجدار الخارجي للبويضة بواسطة رأسه حتى يستطيع الدخول إلى البويضة بكامل أجزائه تارك الغلاف الخارجي له بخارج البويضة وهنا تنتشر الكروموسومات بداخل البويضة لتتحد مع كروموسومات البويضة وتصبح بويضة ملقحة.

ثم تأخذ البويضة مسارها بعد التلقيح بداية من أحد أنابيب قناة فالوب وحتى تصل إلى الرحم وتبدأ في الانغماس في بطانة الرحم لتثبت بداخله وهنا يكون قد تم الحمل بالفعل ويبدأ التحول يحدث على البويضة والذي تمثل في انقسامات وبداية تكون كيس الحمل وهو المشيمة.

متى يظهر كيس الحمل

جميعنا يعلم أن الجنين في أول أسابيع الحمل يكون في شكل نطفة بداخل كيس وهذا بشكل محدد وتقريبي يكون الحمل قد وصل إلى أسبوعه الخامس أي مر شهر على حدوث الحمل وبالتالي يستطيع الطبيب والأم رؤيته من خلال الموجات فوق صوتية وهي السونار.

في أغلب السيدات نجد أن الكيس واضح ولكنه فارغ لا يوجد بداخله نطفة وهذا ما يجعلهم يسألون عن متى يتكون الجنين داخل كيس الحمل ولكن هذا ليس مقلق فقد تم الفحص في وقت غير متناسب مع وقت تكون النطفة أي تم في شكل مبكر وهو قبل حلول الأسبوع السادس والسابع وهنا قد نجد الطبيب يطلب من السيدة زيارته بعد مرور أربعة عشر يوم.

ولكن إذا جاء الأسبوع الثامن وظل الكيس فارغ فهذا دليل على أن الحمل غير طبيعي ولم ينمو لأن لم يوجد جنين بداخله وهذا يستوجب التخلص من الكيس منعًا من حدوث أي مشاكل يما بعد.

مراحل تكون الجنين

قبل الرد على سؤال متى يتكون الجنين داخل كيس الحمل لابد من التعرف على مراحل نمو الجنين وهي كالآتي:

عقب انقضاء الدورة الشهرية وبتحري يوم التبويض ومحاولة مقابلة البويضة الناضجة بالحيوان المنوي النشيط في قناة فالوب وهذا يحدث بشكل تقريبي في الأسبوع الثالث من وقت انقضاء فترة الطمث.

ثم تنقسم البويضة بداخل قناة فالوب وتحتاج إلى ثلاث أيام من أجل إتمام مرحلة الانقسام وبعدها تسير خلال قناة فالوب متجه إلى الرحم وهنا تكون حركتها بسيطة جدًا ومع حلول الأسبوع الرابع تكون البويضة قد انغرست في الرحم.

في هذه الحالة تكون البويضة المنقسمة عبارة عن كيس يسمى كيس الأرومية وهو المشيمة مستقبلياً وهو من يزرع فنفسه بداخل اهداب بطانة الرحم وبالتالي تنغرس معه الخلايا الموجودة بداخله والتي هي الجنين فيما بعد.

وهنا قد يكون مر شهر على بداية الحمل وفي بداية الأسبوع الخامس تقوم السيدة بقياس هرمون الحمل ويكون موعد الدورة الشهرية أتى ولكن الطمث لم يأتي وهنا قد تجد السيدة أن هرمون hcg يزيد.

وهنا يجب أن تعلم السيدة أن مبيضها أصبح لا يطلق بويضات جديدة لأن هرمون الأستروجين والبروجيسترون ما زلوا في الارتفاع بفعل الحمل وهذا الارتفاع أيضًا يمنع الطمث من المجيء.

متى يتكون الجنين داخل كيس الحمل

من خلال السونار والفحص به فقد نجد أن الجنين بدأ يتشكل من ثلاث طبقات والتي تتطور بعد ذلك لتكون الجلد والنظام العصبي والعيون والأذن وهذا يخص الطبقة الخارجية.

أما بالنسبة للطبقة الوسطى فهي الطبقة التي تتحول فيما بعد لتنمو الأوعية لدموية والقلب والعظام والأربطة والكليتين والجهاز التناسلي الخاص بالجنين.

ثم تنمو الطبقة الخارجية وهي التي تخص نمو الرئة وأمعاء الجنين، كل هذا يتم بداية من الأسبوع السادس أي شهر على بدأ انغراس البويضة المخصبة في الرحم وهذا هو رد سؤال متى يتكون الجنين داخل كيس الحمل.

وبشكل سريع يتم اكتمال أنبوب العصب الذي يحتل ظهر الطفل وتنمو الدماغ والحبل الشوكي بسرعة ثم يكتمل نمو القلب وباقي أجزاء الجسم مثل العيون والأذن ونتوء صغيرة تمثل الأطراف ويكون شكل الطفل حرف c.

ومع مرور وقت الحمل وإتمام الأسبوع العاشر يكون الطفل أصبح لديه العيون والجفون والرأس يصبح شكلها واضح وطبيعي ومن خلال السونار يظهر الحبل السري ويختفي الذيل الذي يظهر في بداية أسابيع الحمل ويصبح الجنين بشكله البشري الطبيعي، ومع بداية الأسبوع الحادي عشر يستطيع الطبيب أن يخبر السيدة بنوع جنينها.

أنسب مواعيد لعمل السونار

بعد معرفة رد سؤال متى يتكون الجنين داخل كيس الحمل يجب معرفة أنسب وقت للقيام بالسونار لأن بمجرد غياب الدورة الشهرية على السيدة أن تابع فترة حملها من خلال الفحص بالسونار من أجل ذلك:

الاطمئنان على صحة الجنين ومعرفة تطور نموه ومعرفة حجمه ووزنه وبالتالي تحتاج السيدة لعمل الفحص بالموجات الفوق صوتية مرة في أول ثلاث شهور ومرة أخرى في ثاني ثلاث شهور من الحمل.

فمن خلال السونار الذي حدث في أول ثلاث شهور من الحمل فإن الطبيب يخبر المرأة الحامل فأي شهر سوف تكون الولادة بناءً على تطور نمو الجنين.

قياس ضربات قلب الجنين والتأكد من أن الحمل بداخل الرحم ومعرفة عدد الأجنة الموجودة بداخل الرحم.

أما بالنسبة للفحص بالسونار في الثلث الثاني من الحمل فهو يبين للسيدة تفاصيل جسم جنينها بالإضافة إلى توضيحه لكل ما يخص صحة الجنين مثل من أن السائل الأمنيوسي حوله مناسب ومعرفة نوع الجنين.

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