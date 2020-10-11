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متى يجب على المستهلك تقديم بلاغ لدى الزكاة والدخل؟
من اختصاصاتها الفاتورة غير المطابقة للمواصفات الضريبية

متى يجب على المستهلك تقديم بلاغ لدى الزكاة والدخل؟

2020/10/11
الساعة 11:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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متى يجب على المستهلك تقديم بلاغ لدى الزكاة والدخل؟ الزكاة والدخل
المواطن - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل متى يجب على المستهلك تقديم بلاغ لديها.

وقالت الزكاة والدخل عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: إنه من اختصاصها فرض ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة، أو فاتورة غير مطابقة للمواصفات الضريبية، أو عدم الالتزام بالفاتورة الضريبية، بالإضافة إلى الاحتيال والتهرب الضريبي.

ولفتت الهيئة إلى أن من اختصاصها أيضًا تحصيل ضريبة أعلى أو أقل من المستحق أو عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل مسجل، وعدم عرض الشهادة الضريبية أو عدم الالتزام بشروط الفاتورة.

وأوضحت أن طريقة التبليغ تتم عن طريق الموقع الإلكتروني لها أو عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

في سياق متصل، قالت الزكاة والدخل: إن من اختصاص وزارة التجارة، عدم وجود بطاقة السعر ومخالفات الدفع الإلكتروني ومخالفات الغش التجاري وأيضًا مخالفات البيانات التجارية أو مخالفات عدم طباعة الفاتورة باللغة العربية، بالإضافة إلى اختلاف سعر الرف عن الكاشير والتخفيضات الوهمية.

ويتم إبلاغ وزارة التجارة بالمخالفات عن طريق تطبيق الوزارة.


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