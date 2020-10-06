متى يسقط مستخرج وثيقة العمل الحر من معاش الضمان؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المستفيد المتقدم لإصدار وثيقة العمل الحر يعامل معاملة الممكنين.

وأوضحت الموارد البشرية ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حساب العناية بالعملاء أنه يتم إسقاط المستفيد من معاش الضمان بعد مرور سنة من تاريخ إصدار الوثيقة.

في سياق آخر، قالت الوزارة: إنه لا يحق لأي منشأة حرمان موظفيها من شهادة الخبرة؛ حتى لا تتعرض للعقوبات والغرامات المالية.

ما هي شهادة الخبرة وما أهميتها؟

هي الوثيقة الرسمية التي تثبت أن صاحبها قد عمل في مؤسسة أو شركة ما وأن له خبرة في مجال معين وأن هذه الخبرة كافية لحصوله على الوظيفة أو العمل المتقدم إليه، وهي تستخدم في القطاعين سواء العام أو الخاص.

وتحتوي شهادة الخبرة على كل التفاصيل التي تخص العمل، من حيث الوقت الذي تم فيه وكذلك تفيد في اكتساب خبرة عملية وعلمية داخل المنشأة وكل التفاصيل التي تخص الفترة التي عمل خلالها الفرد.

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