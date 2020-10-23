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مجلس التعاون الخليجي : تصريحات إيمانويل ماكرون تزيد من نشر ثقافة الكراهية
لا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا

مجلس التعاون الخليجي : تصريحات إيمانويل ماكرون تزيد من نشر ثقافة الكراهية

2020/10/23
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مجلس التعاون الخليجي : تصريحات إيمانويل ماكرون تزيد من نشر ثقافة الكراهية
المواطن - واس

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير المسؤولة عن الإسلام والمسلمين تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا الصديق.

وأشار الحجرف إلى أنه في الوقت الذي يجب أن تنصب الجهود نحو تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان تخرج مثل تصريحات إيمانويل ماكرون المرفوضة والدعوة للاستمرار في نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة و التسليم، داعياً قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي لتحمل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعي للسلام والتعايش، لنبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها، واحترام مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، بدلاً من الوقوع في أسر الإِسلاموفوبيا الذي تتبناه المجموعات المتطرفة.

ماكرون
ماكرون

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