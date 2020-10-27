مجلس حكماء المسلمين يُقرر مقاضاة الصحيفة الفرنسية المسيئة

المواطن - متابعة

قرر مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة “تشارلي إيبدو” الفرنسية؛ لإساءتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واستنكر المجلس حادثة مقتل المدرس الفرنسي، وكذلك الاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين قرب برج إيفل.

وشدد مجلس حكماء المسلمين على أن كل هذه الحوادث هي إرهاب بغيض أيًا كان مرتكبها وكيفما كانت دوافعها.

وشدد على رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد -صلى الله عليه وسلم- ومقدسات الدين الإسلامي.

شارك الخبر