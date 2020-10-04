محللون لـ”المواطن”: ضريبة التصرفات العقارية تُنعش أداء القطاع

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

تطبيقًا للأمر الملكي الكريم، سيتم من الأحد 4 أكتوبر 2020م، البدء بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وقال ثامر بن فهد السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء، في حديث خاص إلى “المواطن“: جاء الأمر الملكي باستحداث ضريبة مختصة لتصرفات العقارية وإعفائها من دفع ضريبة القيمة المضافة، للوصول في السوق العقارية إلى آلية أكثر إنصاف في التنفيذ والتسعير، خصوصًا وأن المملكة اليوم تتجه بجميع قطاعاتها إلى جعلها ضمن إطار تنظيمي وتشريعي يحكم العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف، سواء كان مقدم خدمة أو مستهلكًا نهائيًّا للسلعة.

وأضاف السعيد، أن توضيح الإعفاءات المقدمة للمطورين العقاريين لأجل الحصول على الإعفاءات والاسترداد الذي وضعة النظام من شأن ضريبة التصرفات العقارية، ساهم في تقليل النزاعات في السوق العقارية على الأسعار، كما كان يحدث سابقًا؛ كون ضريبة التصرفات العقارية قيمة غير مستردة أبدًا حتى وإن تكرر بيع العقار نفسه.

وتابع: ذلك يساعد الكثير من المطورين المرخصين في السوق على الاستفادة من المزايا المقدمة لهم، كذلك لهذا التنظيم دور في تسهيل تقييم الضمانات التأمينية المقدمة؛ كون المشتري معلومًا والمطور معلومًا وكذلك الأدوات، مما يسهل من الوصول إلى شهادات الضمان والتأمين المطلوبة.

من جانبه عَلق خالد الربيش مدير تحرير صحيفة الرياض: أن أبرز الإيجابيات في قرار إعفاء كافة التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة 15%، هو دعم لقطاع وشركات التطوير المتخصصة في البناء لزيادة عدد المنتجات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد من قِبل المواطنين على المسكن، والأسر التي تحظى بدعم من قِبل وزارة الإسكان ضمن برنامج”سكني”، وذلك سيدفع المطورين والشركات إلى التوسع في بناء الوحدات السكنية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أصدرت دليل ضريبة التصرفات العقارية؛ لمعرفة تفاصيل تطبيقها بنسبة 5% على المبيعات العقارية، وللاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: هنا.

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