محمد الشيخ مهاجمًا عمر السومة: يستخدم الجمهور ضد الإدارة

المواطن - محمد سمعه

هاجم الناقد الرياضي والإعلامي محمد الشيخ، اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الأهلي قائلًا بأن الأخير يستخدم الجماهير للضغط على إدارة الأهلي لمنحه راتب أعلى.

وتحدث الشيخ لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “السومة يستخدم الجماهير للضغط على الإدارة الأهلاوية، من أجل نيل راتب أعلى، الجمهور الآن يريد من السومة إنقاذ الفريق بعد هبوط مستواه”.

وأضاف الشيخ: “الصفقات التي جاءت إلى الأهلي، عبارة عن فقاعات وما أكثر الفقاعات الموجودة داخل النادي”.

وأتم الشيخ حديثه قائلًا: “هناك لاعبين في الأهلي سيساعدون السومة على استرداد هوية الفريق، وعودته مرة أخرى إلى البطولات”.

سبب قد يجعل عمر السومة يُفكر في مغادرة الأهلي:

وكان النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، تعرض لانتقادات قوية من قبل جمهور الأهلي؛ وذلك بسبب هبوط مستواه وإهداره للفرص في لقاء النصر الذي أُقيم أول أمس الثلاثاء في دور الـ4 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الأهلي ودع بطولة الكأس، بعد الخسارة من النصر بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وربما يفكر السومة، في الرحيل عن الراقي، بسبب كثرة الضغوطات التي تعرض لها من قبل جمهور الأهلي، كما أشار الإعلامي الرياضي وليد الفراج إلى أن اللاعب السوري تعرض لانتقادات لاذعة من جماهير الأهلي بسبب إهداره للفرص في مباراة النصر أول أمس.

الأهلي يُودع كأس الملك ويُخيب آمال جماهيره:

وكان النادي الأهلي ودع بطولة الكأس، حيث سجل عمر السومة هدف الراقي في شباك النصر، بينما سجل لـ النصر كل من البرازيلي بيتروس واللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

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