محمد بن راشد يشهد وضع القطعة الأخيرة لواجهة متحف المستقبل

المواطن - متابعة

شهد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وضع القطعة الأخيرة على واجهة “متحف المستقبل”، مساء أمس في إمارة دبي.

ويتكون مبنى المتحف من 7 طوابق بارتفاع 77 متراً دون أية أعمدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 30 ألف متر مربع، وتضم واجهة المبنى 1024 قطعة مصنوعة كلها بالروبوتات، واستغرق تركيب الواجهة الخارجية أكثر من 18 شهراً.

وتتزين واجهة المتحف الممتدة على مساحة 17 ألف متر مربع بحروف عربية من أقوال الشيخ محمد بن راشد مضاءة بـ4 آلاف متر من خطوط الإضاءة، ويرتبط المتحف بجسرين، يمتد الأول إلى جميرا أبراج الإمارات بطول 69 متراً، والثاني يرتبط بمحطة مترو أبراج الإمارات بطول 212 متراً.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن المتحف يمثل أيقونة معمارية وهندسية عالمية ستسخّر لبناء معجزات بشرية قادرة لبناء مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن المتحف هو قطعة إماراتية من مستقبل هندسة البناء.

وأضاف أن “متحف المستقبل يتحدث اللغة العربية ويجمع بين أصالتنا العربية وطموحاتنا العالمية، وهو أيقونة هندسية عالمية ولكنه يتحدث اللغة العربية”.

وأبان أن متحف المستقبل مع أبراج الإمارات، والمركز المالي العالمي، والمركز التجاري ستكون المنطقة الأكثر ابتكاراً وإبداعاً وتأثيراً في صناعة المستقبل، ودفع مسيرة الاستدامة والتنمية”.

شارك الخبر