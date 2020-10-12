مخالفة 4 مرافق ومصادرة أغذية فاسدة في رفحاء

المواطن - واس

رصدت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة ‫الخدمات‬ ‫قسم صحة البيئة أمس الأحد, 4 مخالفات للاشتراطات الصحية, كما صادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية.

وأكدت البلدية مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية؛ ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية لجعل البيئة آمنة وسليمة للمستفيدين.

شارك الخبر