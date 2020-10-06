مخاوف من وفاة نحو 10 ملايين شخص بسبب عدوى في 2050!

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يكافح فيه علماء العالم أجمع فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر العام الماضي، يحذر بعض الخبراء من تهديد عالمي آخر مرتبط بالأمراض المعدية.

وأكد العلماء في أبحاثهم الأخيرة على كورونا، أن البكتريا المقاومة لـ المضادات الحيوية ستكون خطرًا يهدد العالم خلال السنوات المقبلة، وأنها حاليًّا لا تلقى نفس القدر من الاهتمام بفيروس كورونا، لكنها ستجتاح العالم أيضًا، ولكن بشكل أبطأ من كورونا.

مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، أكد أن ما يقرب من 3 ملايين مواطن أمريكي يصاب بشكل سنوي بعدوى بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية، ومات من ضمنهم حوالي 35 ألف شخص، أما بشكل عالمي، فتسبب تلك العدوى وفاة نحو 70 ألف شخص.

وبعد كورونا، تتوقع منظمة الصحة العالمية أنه بالمعدلات الحالية، يمكن أن يموت نحو 10 ملايين شخص بسبب العدوى المقاومة للمضادات الحيوية سنويًّا، بحلول عام 2050.

وقال العلماء: إن الإفراط في وصف المضادات الحيوية، واستخدامها بشكل مفرط هو سبب تلك العدوى، حيث أصبح من الصعب للغاية علاج العديد من أنواع العدوى البكتيرية بما في ذلك سلالات السيلان، والسل والسالمونيلا؛ نظرًا لأن الجزء الضئيل من البكتيريا التي تنجو من هذه المضادات الحيوية، تتطور وتتكاثر وتطور المقاومة.

وفي جميع أنحاء العالم، يموت 230000 شخص كل عام من مرض السل المقاوم للمضادات الحيوية.

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