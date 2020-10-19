مخبأ سري داخل محل ذهب وجولة التجارة تكشف المزيد

المواطن - الرياض

نفذت وزارة التجارة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية وهيئة الزكاة والدخل، جولات رقابية مشتركة على محال الذهب والمجوهرات؛ بهدف ضبط المخالفات.

تابعوا تغطيتنا المباشرة للجولة الرقابية المشتركة على محال الذهب والمجوهرات بالتعاون مع @HRSD_SA و @gazt_ksa على سناب شات وزارة التجارة:https://t.co/lp0FnpgjpQ pic.twitter.com/YMVcEj4SpQ — وزارة التجارة (@MCgovSA) October 19, 2020

ويمكن متابعة الجولة عبر التغطية المباشرة على سناب شات وزارة التجارة عبر الرابط التالي هنا.

وأكدت التجارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن انتهاء صلاحية السجل التجاري في محلات الذهب مخالفة تستوجب إغلاق المحل، فيما عثرت الفرق التفتيشية على مخبأ سري دخل أحد المحلات.

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