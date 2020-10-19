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مخبأ سري داخل محل ذهب وجولة التجارة تكشف المزيد
بالتعاون مع الموارد البشرية وهيئة الزكاة والدخل

مخبأ سري داخل محل ذهب وجولة التجارة تكشف المزيد

2020/10/19
الساعة 9:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مخبأ سري داخل محل ذهب وجولة التجارة تكشف المزيد أسعار الذهب في السعودية
المواطن - الرياض

نفذت وزارة التجارة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية وهيئة الزكاة والدخل، جولات رقابية مشتركة على محال الذهب والمجوهرات؛ بهدف ضبط المخالفات.

ويمكن متابعة الجولة عبر التغطية المباشرة على سناب شات وزارة التجارة عبر الرابط التالي هنا.

وأكدت التجارة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن انتهاء صلاحية السجل التجاري في محلات الذهب مخالفة تستوجب إغلاق المحل، فيما عثرت الفرق التفتيشية على مخبأ سري دخل أحد المحلات.

 


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