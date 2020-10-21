مختص لـ” المواطن”: وصول شاشة الآيفون ١٧.٥ بوصة في ٢٠٤٠ أمر وارد

المواطن- محمد داوود- جدة

رأى المختص التقني المهندس رامي الصالح، أن زيادة حجم أجهزة الآيفون بعض البوصات أمر وارد في الإصدارات الجديدة القادمة بهدف التوسع في مساحات الشاشة، إذ إن ذلك يساعد على رؤية الأشياء بشكل أفضل وأكبر وهو ما يعطي للعينين الراحة في النظر.

اختيارات متاحة للمستهلكين

وقال في تصريحات لـ”المواطن“، تعليقًا على دراسة تتوقع أنه في حال استمرار زيادة حجم هواتف الآيفون الجديدة، فسيصبح حجم الهاتف بعد نحو 20 عامًا أي في عام 2040 أكبر من جهاز ماك بوك أي قدمًا ونصفًا” إنه مهما كبرت مساحة أجهزة الآيفون فسيكون لذلك إقبال كبير من بعض المستهلكين الذين يفضلون مشاهدة اليوتيوب والمقاطع القصيرة على الشاشة بشكل أفضل، فمثل هذه الإصدارات ناجحة في مبيعاتها؛ لأنه مع ذلك تحرص الشركة على إصدارات رديفة بحجم أصغر كاختيار آخر متاح لمستخدمي الآيفون”.

زيادة حجم شاشة الآيفون

تم تزويد هاتف آيفون 12 ماكس برو الجديد بشاشة قياس 6.7 بوصة، وهو ما يقرب من ضعفي حجم أول هاتف آيفون تم إصداره في عام 2007، إذ تشير دراسة جديدة إلى أنه في حال استمر هذا الاتجاه في زيادة حجم هواتف آيفون، فمن المتوقع أن يصبح حجم الهاتف بعد نحو 20 عامًا أي في عام 2040 أكبر من جهاز ماك بوك.

وقامت شركة Wrappz المختصة بملحقات الهواتف بتحليل تطور حجم الهواتف الذكية لدى آبل وسامسونغ والعديد من الشركات الأخرى، ووفقًا للنتائج فقد ازداد حجم هاتف آيفون بمقدار 5% كل عام منذ عام 2007.

١٧.٥ بوصة في ٢٠٤٠

وبهذا المعدل، سيكون الهاتف الذكي الأكثر شهرة في العالم أكبر من يد المرأة بحلول عام 2021 وأكبر من يد الرجل بحلول عام 2024 وسيصل قياسه إلى 17.5 بوصة، أو ما يقرب من قدم ونصف في عام 2040.

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