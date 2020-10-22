مدام فاتن تعتذر بعد المقطع المخجل: “ابني ما يروح المدرسة بسبب صوري!”

المواطن - سعد البحيري

في سوريا المتهالكة والتي خربها بشار وجنوده جاءت مدام فاتن لتقضي على آخر مظاهر الكرامة وعزة النفس بعد تصرفها المخزي مع الرجل المسن الذي جاء طالبًا المساعدات لا من بيت فاتن ولا من بيت بشار ولكن من المعونات الدولية التي استولى عليها النظام.

قصة مدام فاتن

وانتشر اسم مدام فاتن السورية عبر مواقع التواصل بعدما تم تداول مقطع لها تهين أحد المواطنين السوريين الذين جاءوا إلى مستودع توزيع المساعدات فواجهه موظف متكاسل طالباً منه العودة غدًا.

فاتن لم تكن طرفاً في الحوار حيث كان الرجل المسن يلح في طلبه من الموظف السوري أن يسلمه أغراضه اليوم لكن الموظف الذي طلب منه أمس أن يأتي غدًا طلب منه اليوم كذلك أن يراجعه غدًا ضارباً عرض الحائط بمصالح الناس التي تعطلت للحصول على هذه المساعدات التي لا تُسمن ولا تغني من جوع وهنا دخلت مدام فاتن على الخط.

وتصادف وصول فاتن إلى مقر المستودع لتدخل في المشادة الكلامية دون أن تعرف تفاصيلها وقالت إن الموظف “بدن يأكل ولازم يسكر الآن” دون أن تأبه بحالة الناس التي تنتظر تحت أشعة الشمس.

اعتذار مدام فاتن

واعتذرت مدام فاتن أكثر من مرة حيث تم استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية وقدمت الاعتذار وطلبت من الجميع أن يعفو عنها ” فكلنا له أخطاء” حسب قولها.

وعبر فيس بوك قالت فاتن :” شكرًا لكل شخص نشر عن بطريقة كوميدية.. صح أنا غلطت واعترفت يا ريت تسامحوني

وقت تنشروا عني صور أنا موزعلانة ..انشرو قد مابدكن أنا بزعل على ابني يلي رفقاتو بيضحكو عليه بزعل عليه وقت ما يرضى يلعب مع رفقاتو ويبطل يروح المدرسة بسبب صوري”.

وتابعت : أنا بكرر اعتزاري وياريت تعدوني أخت وغلطت وتحذفوا الصور.. بهاد البلد كتير صارت سرقات وقتل محدا عم يسترجي يحكي فيها مجرد ماعصبت الكل بهدلني ياريت تقدرو وضعي وتحزفو صور بترجاكن”.

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