مدرب الأهلي يرد على سؤال اقتراب رحيله عن الراقي

المواطن - محمد سمعه

رد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، على السؤال الذي طُرح له حول اقترابه من الرحيل عن الراقي بعد توديع دوري أبطال آسيا 2020.

وقال مدرب الراقي في حواره مع صحيفة Sdna Gr الصربية: إنه لا يفكر على الإطلاق في مغادرة الراقي، مضيفًا أنه لديه أهداف لم يحققها بعد مع الراقي.

ميلويفيتش يُفضل البقاء مع الأهلي:

وأشار ميلويفيتش إلى رغبته في الاستمرار مع الراقي على الرغم من تلقيه عروضًا لتدريب أحد الأندية اليونانية مؤخرًا.

وكان ميلويفيتش تولى تدريب الراقي في فبراير 2020 ونجح في قيادة الفريق الأول للوصول إلى المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، بالإضافة إلى الوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا رغم المشاكل الإدارية التي يُعاني منها الفريق.

ولا تزال الأزمات في الراقي مستمرة؛ حيث كان آخرها الخروج من دوري أبطال آسيا 2020، كما أن الأهلي تلقى أزمة جديدة تتعلق بتغريمه من الفيفا بسبب تأخر إدارة النادي في دفع المستحقات المالية المتبقية في صفقة التعاقد مع الرأس أخضري دجانيني تافاريس من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي.

وغرّم الفيفا، الراقي بسبب عدم دفع إدارة الراقي المستحقات المالية المتبقية في صفقة دجانيني تافاريس وفقًا لـ الزميلة “الجزيرة”.

الراقي سيدفع 8 ملايين و 600 ألف دولار:

وسيكون الراقي مُلزمًا بدفع 7 ملايين و 500 ألف دولار أمريكي بجانب دفع مليون و 100 ألف دولار كغرامة بسبب التأخر في دفع المبلغ الأول لإدارة نادي سانتوس لاجونا المكسيكي، الذي وافق على انتقال تافاريس للراقي مسبقًا.

شارك الخبر