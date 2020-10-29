مدرب الرائد يُوجه سهام النقد لـ حكم مباراة الباطن

وجه المدرب البلجيكي بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الرائد، سهام النقد لـ طاقم تحكيم مباراة الباطن التي انتهت بفوز الأخير اليوم بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.
مدرب الرائد يصف حكم مباراة الباطن بـ السيئ
وتحدث هاسي لـ القناة الرياضية السعودية قائلًا: “فريقي كان سيئًا اليوم وحكم المباراة أيضًا كان سيئًا تمامًا مثلنا، أصدر الكثير من القرارات التي عطلت اللعب”.
وتابع هاسي: “وجدنا ضغطًا من الحكم، وللأسف لاعبو رائد التحدي لم يعطوا نادي الباطن قدره، فتعاملوا مع الفريق على أنه صاعد حديثًا لـ دوري المحترفين، وأخبرتهم قبل المباراة بأن الباطن به العديد من اللاعبين الممتازين”.
وأضاف هاسي: “اعتزال جهاد الحسين منحنا الفرصة للحفاظ على قائمة اللاعبين الأجانب في الرائد، وهو صاحب طموح في مجال التدريب، وبلا شك فإن اعتزاله كان بالاتفاق بينه وبين الجهاز الفني بالنادي”.
الباطن يعود للانتصارات بعد غياب 559 يومًا
ونجح الباطن في العودة لـ ذاكرة الانتصارات في دوري المحترفين بعد مرور 559 يومًا على آخر فوز لـ الباطن بدوري المحترفين وكان ذلك على حساب القادسية بثنائية دون رد بالجولة الثامنة والعشرين من دوري 2018/2019، قبل أن يهبط الباطن لـ دوري الدرجة الأولى، ثم عاد بعد نهاية موسم 2019/2020 لـ دوري المحترفين من جديد.
وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من لاعبي فريق الرائد، الذين نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.
وواصل الباطن ضغطه حتى تمكن اللاعب فابيو أبريو من إضافة هدف التعادل للفريق السماوي بالدقيقة التاسعة والثلاثين.
وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني، قلب الباطن، الطاولة على فريق الرائد حيث سجل هدف الفوز الثاني عبر اللاعب فهد هدل بالدقيقة الثانية والثمانين.
وأصبح رصيد الباطن بعد الفوز 3 نقاط في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد فريق رائد التحدي عند 4 نقاط في المركز الثامن.