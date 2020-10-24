مدرب الشباب يصدم الجماهير حول نوعية إصابة خالد الغامدي

المواطن - محمد سمعه

صدم المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا، المدير الفني لنادي الشباب، جماهير الليث، وذلك بعد أن كشف نوعية إصابة اللاعب خالد الغامدي لاعب الليث التي تعرض لها في مباراة الرائد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

بيدرو – مدرب #الشباب :

اصابة #خالد_الغامدي قد تكون رباط صليبي، ونتيجة المباراة لم تكن مرضية لنا، والرائد شكل خطورة على الأطراف.. و توقف المباراة بشكل متكرر أثر على الأداء.#الرائد_الشباب pic.twitter.com/uXJ5zD9Lu1 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 23, 2020

وتحدث كايشينا للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “إصابة خالد الغامدي قد تكون رباطًا صليبيًّا، والتعادل لم يكن مرضيًا لي”.

وأضاف مدرب الليث: “الرائد شكل خطورة علينا من ناحية الأطراف، وتوقف المباراة أكثر من مرة أثر بشكل سلبي على الأداء”.

وكان خالد الغامدي أُصيب في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة وخرج من أرضية الملعب بواسطة رجال الإسعاف.

من ناحية أخرى، تصرف المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الشباب، بشكل غير رياضي مع الحكم سلطان الحربي حكم لقاء الرائد الذي أُقيم اليوم الجمعة بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تصرف غير رياضي من مدرب الشباب تجاه حكم اللقاء:

وعرضت القناة الرياضية السعودية مقطع فيديو لـ كايشينا وهو يجذب ذراع الحكم سلطان الحربي أثناء التناقش معه في أحداث المباراة عقب نهاية الشوط الأول؛ مما أدى لإثارة الجدل حول رد فعل المدرب البرتغالي.

وانتهت مباراة الشباب ضد الرائد اليوم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هجومي ضاغط من قبل الفريقين، حيث كان الرائد المبادر بالتسجيل وأحرز الهدف الأول عبر اللاعب جلال الدوادي بالدقيقة التاسعة عشرة من ركلة جزاء.

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